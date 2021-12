Avertissement Covid : attaques Antivax provenant d’« extrémistes radicalisés qui s’opposent à l’État » | Monde | Des nouvelles

Les rapports suggèrent que, à mesure que les mesures imposées par le gouvernement allemand en réponse à Covid deviennent plus extrêmes, la réaction du public à leur égard fait de même. Mais un homme politique allemand affirme que les récentes attaques contre la police et la presse lors de manifestations n’ont pas été menées par des personnes simplement opposées à la vaccination contre Covid – mais par des personnes qui sont plus largement « opposées à l’État ».

Des milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs villes allemandes depuis que des règles strictes de Covid ont été annoncées, y compris l’imposition de passeports vaccinaux, interdisant à ceux qui choisissent de ne pas se faire piquer dans des contextes «non essentiels».

De nombreux policiers ont été blessés lors de ces manifestations.

Selon le Spiegel Politik, un officier stationné lors d’une manifestation en Thuringe n’est plus apte au travail.

Pour Boris Pistorius, ministre d’État de l’Intérieur et des Sports de Basse-Saxe, les attaques contre la police montrent que les manifestations vont au-delà de l’opposition à la vaccination obligatoire contre le Covid et se transforment en une opposition générale à l’État.

Il a déclaré à la radio NDR : « Ce ne sont pas simplement des sceptiques face à la vaccination.

« Il s’agit d’extrémistes radicalisés et de ceux qui rejettent l’État et nous devons donc clairement l’appeler comme il est. »

Tout en affirmant que les Allemands devraient avoir le droit de protester contre les mandats, il a plutôt déclaré qu’il était « fou » de le faire sans porter de masques faciaux ni prendre de distance sociale, suggérant que même cela serait une forme de protestation anti-étatique.

M. Pistorius a déclaré: « Je tiens à le souligner à nouveau, ceux qui refusent de porter un masque, ceux qui refusent de garder une distance, pour ceux-là il ne s’agit pas seulement de protester contre les vaccinations obligatoires, ils nient Covid, ce qui est assez fou .

Selon Spiegel Politik, de telles manifestations récentes ont abouti à des agressions contre des journalistes.

Le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz estime cependant que malgré les protestations contre les nouvelles mesures de Covid, l’Allemagne n’est « pas divisée ».

Il a déclaré au journal allemand Bild am Sonntag : « Avoir des opinions différentes n’équivaut pas à une division.

« Nous avons le droit de discuter. »

Il a ajouté qu’il est « également le chancelier des non vaccinés », malgré de nouvelles mesures qui ciblent spécifiquement ceux qui n’ont pas été piquer.

Reportage supplémentaire de Monika Pallenberg.