Avertissement Covid: craint que Delta Plus ne soit la variante la plus rapide de tous les temps – une étude urgente commence | Royaume-Uni | Nouvelles

L’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a déclaré aujourd’hui qu’elle avait désigné une sous-variante de Covid appelée AY.4.2 comme une « variante sous enquête », affirmant qu’il y avait des preuves qu’elle pourrait être plus transmissible que Delta.

L’UKHSA a déclaré: « La désignation a été faite sur la base du fait que cette sous-lignée est devenue de plus en plus courante au Royaume-Uni ces derniers mois, et il existe des premières preuves qu’elle pourrait avoir un taux de croissance accru au Royaume-Uni par rapport à Delta.

« Bien que des preuves soient encore en train d’émerger, jusqu’à présent, il ne semble pas que cette variante provoque une maladie plus grave ou rende les vaccins actuellement déployés moins efficaces. »