Avertissement Covid en tant que nouvelle « variante la plus mutée à ce jour » MAPPED – et c’est déjà au Royaume-Uni | Sciences | Nouvelles

La variante nouvellement identifiée du virus SARS-CoV-2 est apparue pour la première fois en Afrique du Sud en mai dernier en tant que variante potentielle d’intérêt (VOIC). C.1.2 a été décrit comme “le plus muté à ce jour” avec des modifications du code génétique qui pourraient le rendre plus transmissible et potentiellement plus dangereux. Plus inquiétant encore, le coronavirus a déjà été identifié dans une poignée de pays hors d’Afrique, dont le Royaume-Uni.

Selon un rapport prépublié sur le serveur medRxiv, C.1.2 affiche un taux de mutation d’environ 41,8 mutations par an, soit près du double du taux de toute autre variante préoccupante (VOC).

La variante est probablement apparue dans une grande zone métropolitaine d’Afrique du Sud lors de la première vague de la pandémie.

C.1.2 s’est depuis étendu à plusieurs provinces et a enregistré un certain nombre de mutations inquiétantes en cours de route.

Lorsque le coronavirus se réplique dans le corps d’un hôte, il y a une petite chance que des changements génétiques dans le code du virus se produisent.

Les changements pourraient rendre le virus plus docile ou plus transmissible, comme ce fut le cas avec la variante Delta identifiée pour la première fois en Inde.

Selon Ian M. Mackay, professeur agrégé à la Faculté de médecine de l’Université du Queensland, C.1.2 décrit un groupe de virus avec une constitution génétique similaire, plutôt qu’une seule souche mutée du SRAS-CoV-2.

Il expliqua: “[Viruses] évoluent et mutent continuellement en raison de pressions sélectives, mais aussi en raison de l’opportunité, de la chance et du hasard.

“C.1.2 contient des mutations individuelles préoccupantes. Mais nous ne savons pas vraiment comment elles fonctionneront ensemble en tant que package.

“Et il est trop tôt pour dire comment ces variantes affecteront les humains par rapport à d’autres variantes.”

L’expert a ajouté qu’il n’y avait pas lieu de paniquer pour le moment, car il ne s’est pas encore largement répandu.

Jusqu’à présent, la variante a été identifiée dans huit pays en dehors de l’Afrique du Sud.

En Afrique du Sud, les scientifiques à l’origine du rapport ont déclaré qu’il s’était répandu “dans la majorité” des provinces du pays.

Mais le nombre d’infectés est faible – C.1.2 ne représentait qu’environ 2% de tous les génomes de coronavirus analysés en juillet.

Les auteurs de l’article ont écrit : « La lignée C.1.2 a été détectée pour la première fois dans les provinces de Mpumalanga et Gauteng en Afrique du Sud, en mai 2021.

“En juin 2021, il a également été détecté dans les provinces du KwaZulu-Natal et du Limpopo en Afrique du Sud ainsi qu’en Angleterre et en Chine.”

Au 13 août, il avait été détecté dans six des neuf provinces sud-africaines.

En dehors de l’Afrique du Sud, la variante a été trouvée en Angleterre, en Suisse, au Portugal, en Chine, au Botswana, en Nouvelle-Zélande, à Maurice et en République populaire démocratique du Congo.

Selon le professeur Mackay, qui a discuté de la variante C.1.2 dans un article rédigé pour The Conversation, la nouvelle variante comporte un certain nombre de “mutations individuelles”.

Mais on ne sait toujours pas comment les mutations se comporteront et quel type d’impact – le cas échéant – elles auront sur la pandémie.

Le professeur Mackay a déclaré : « À ce stade, nous n’en savons pas assez sur le comportement de C.1.2 chez l’homme, car il ne s’est pas encore suffisamment propagé.

“Il représente moins de cinq pour cent des nouveaux cas en Afrique du Sud et n’a été trouvé que dans environ 100 cas de Covid dans le monde depuis mai.”

Il a ajouté: “C’est le début, il est donc impossible de prédire ce qui arrivera à C.1.2.

“Il pourrait s’étendre et dépasser d’autres variantes, ou il pourrait faire long feu et disparaître.”

La variante n’a pas encore été répertoriée par l’Organisation mondiale de la santé comme COV.

Et la porte-parole de l’OMS, Margaret Harris, a déclaré hier lors d’un briefing de l’ONU qu’elle “ne semble pas augmenter en circulation”.

Pour le moment, la variante Delta reste la plus grande menace pour la sécurité mondiale.

Maria Van Kerkhove, épidémiologiste des maladies infectieuses à l’OMS, a confirmé jusqu’à présent environ 100 infections à C.1.2 dans le monde.

Elle a tweeté le 30 août : « Pour le moment, C.1.2 ne semble pas être en [rising] circulation, mais nous avons besoin de plus de séquençage à mener et à partager à l’échelle mondiale.

“Delta semble dominant d’après les séquences disponibles.”

Mais C.1.2 est étroitement surveillé pour détecter les signes avant-coureurs, au cas où il commencerait à se propager plus largement.