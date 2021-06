Avertissement Covid: le conseiller de SAGE dit qu’il y a «un risque d’une nouvelle vague significative» | Royaume-Uni | Nouvelles

Sir Mark Walport a averti que l’ouverture du pays le 21 juin présente un risque important de déclencher une nouvelle vague mortelle de virus. S’exprimant sur BBC Newsnight, Sir Mark a averti que nous ne devons pas suivre nos «instincts» mais devons faire confiance aux données.

Il a déclaré : « Si nous nous ouvrons complètement maintenant, il y a certainement un risque d’une nouvelle vague significative.

« Il s’agit de contrôler au mieux la pandémie. J’ai bien peur que les « instincts » ne soient pas l’approche ici, ce sont les données. »

Il a ajouté qu’il y a une “grande incertitude” car il y a trois éléments mobiles pour contrôler la pandémie.

“Il y a la nouvelle variante virale, la soi-disant variante delta/variante indienne, qui est plus transmissible mais nous ne savons pas exactement à quel point elle est plus transmissible”, a déclaré Sir Mark.

«Il y a la façon dont les gens se comportent – ​​nous avons eu un assouplissement du verrouillage il y a deux semaines – nous commençons tout juste à en voir les effets.

“Et puis, bien sûr, il y a le programme de vaccination.”

Jusqu’à présent, plus de 39 millions de personnes ont reçu leur première dose du vaccin à la suite de la décision de Public Health England d’offrir le vaccin aux personnes âgées de 30 ans et plus le 26 mai.

Plus de 25,7 millions de personnes ont été entièrement vaccinées contre le virus, selon les derniers chiffres du gouvernement, représentant un peu moins de 50 % de la population adulte totale du Royaume-Uni (48,9 %).

LIRE LA SUITE: Les vaccins fonctionnent alors que le Royaume-Uni enregistre ZÉRO décès de Covid pour la 1ère fois

«Ce côté des choses se passe très bien, mais il y a énormément de gens qui sont encore incomplètement vaccinés et nous allons vivre avec le coronavirus parce qu’il ne va pas disparaître.

“Nous n’allons pas l’éliminer complètement.”