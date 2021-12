Avertissement de brouillard au Royaume-Uni : le gel de l’Arctique recouvrira la Grande-Bretagne de glace, de brouillard et de neige alors que l’hiver mord | Météo | Nouvelles

Les températures sont sur le point de chuter en dessous de zéro pour l’ensemble du pays au cours de la période de Noël. Le vent froid devrait commencer à partir du 20 décembre alors qu’une zone de basse pression se forme au-dessus de la Scandinavie, prédisent les prévisionnistes à long terme de la BBC.

Les Britanniques peuvent s’attendre à ce que les conditions instables se poursuivent jusqu’au Nouvel An, avec « une plus grande chance de temps plus froid en provenance de l’est » à partir du 27 décembre, selon les prévisionnistes de Netweather.TV.

Les dernières cartes de température produites par WXcharts montrent une bande d’air glacial se dirigeant vers l’ouest depuis le continent le mardi 21 décembre.

L’ensemble du Royaume-Uni est saisi par les conditions glaciales au cours des 24 heures suivantes alors que l’ensemble du pays devient bleu sur les cartes.

Les régions de l’est du Royaume-Uni devraient être les plus touchées, car les graphiques virent au violet dans ces régions.

Selon les cartes de masse d’air à 850 hPa, ces couleurs suggèrent que les températures à 1 500 m au-dessus du niveau de la mer pourraient atteindre -10 °C.

La plupart des modèles météorologiques suggèrent que si le mercure atteint -5 °C ou moins, il fait assez froid pour les averses de neige.

Les prévisions de Netweather.TV du 27 décembre au 2 janvier indiquent qu’il y a « un potentiel de chutes de neige » pendant cette période.

Alors que le système météorologique nordique s’installe à partir du 21 décembre, les températures intérieures sont sur le point de chuter jusqu’au point de congélation.

Les cartes des températures minimales produites par WXcharts montrent une grande partie du Royaume-Uni virant au bleu pâle le 22 décembre alors que les températures chutent à 0 °C en Angleterre et au Pays de Galles et à -1 °C en Écosse.

Les thermomètres devraient ensuite baisser davantage au cours des 24 heures suivantes, avec des minimums de -5C en Écosse, -4C dans le nord, -2C au Pays de Galles et -1C dans le sud.

Les prévisions à long terme de la BBC du 20 décembre au 2 janvier indiquent : « Pour la dernière semaine de cette période et dans la nouvelle année, l’anticyclone est favorisé sur l’Europe occidentale et dans l’Atlantique Est avec une basse pression sur la Scandinavie.

« Cela donnerait une tendance à la poursuite de la tendance sèche, en particulier dans toute l’Angleterre. La plupart des régions devraient rester plus saisonnières en température ou légèrement plus fraîches. L’Ecosse pouvait voir la seule chance de pluie.

« Le brouillard en Angleterre et au Pays de Galles serait une possibilité sous la haute pression. Il est possible que l’anticyclone se situe plus au sud à l’ouest de la péninsule ibérique à la fin de cette période, avec un creux accru sur le nord-est de l’Europe.

« Cela apporterait des conditions plus instables avec des températures plus basses dans le pays. »

La prévision Netweather du 27 décembre ajoute : « La confiance est plus faible pour cette période, mais il y a une plus grande chance que le temps froid arrive de l’est à un moment donné au cours de cette période, car la pression la plus élevée se transfère plus au nord, très probablement vers la Scandinavie, donc il y a possibilité de quelques chutes de neige, mais pas une certitude, car beaucoup dépend des spécificités de la direction du vent et de l’étendue des masses d’air froid sur le continent proche.

« Il devrait rester généralement plus sec que la moyenne, mais peut-être moins qu’au cours de la semaine 3, en particulier dans l’est du pays.

« Les totaux d’ensoleillement sont très probablement inférieurs à la normale à l’est, mais supérieurs à la normale à l’ouest.

« Dans l’ensemble, les températures sont très probablement un peu inférieures à la normale pour la majeure partie du pays, avec des anomalies négatives d’environ 1°C, mais des températures proches de la moyenne sont plus probables dans le nord de l’Écosse. »