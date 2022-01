L’avertissement, qui a été mis en place à partir de 22 heures mardi dans les Midlands de l’Est et de l’Ouest, Londres, l’Est du Pays de Galles, le Sud-Est et l’Est de l’Angleterre, devrait être levé mercredi vers 12 heures. Un communiqué publié par le Bureau rencontré a mis en garde les gens contre les perturbations des voyages au cours des prochaines heures, car la visibilité pourrait parfois baisser « en dessous de 100 mètres ».

L’alerte a déclaré: « Des plaques de brouillard devraient se former dans la nuit de mardi, devenant denses et gelées par endroits à l’aube mercredi, en particulier dans les vallées fluviales avec une visibilité parfois inférieure à 100 mètres.

« Le brouillard s’éclaircira lentement plus tard mercredi matin, bien que quelques plaques puissent persister dans l’après-midi sur le sud-ouest des Midlands. »

Les experts météorologiques estiment que la semaine à venir sera témoin d’un « anticyclone inhabituellement puissant » qui devrait entraîner les conditions météorologiques à travers le Royaume-Uni.

Jim Andrews, météorologue chez AccuWeather.com, a déclaré à express.co.uk : « Le principal moteur de la météo britannique cette semaine sera un anticyclone exceptionnellement puissant.

«Ce système anticyclonique jettera l’ancre sur l’Irlande, le sud du Royaume-Uni et le continent adjacent mercredi jusqu’à vendredi environ.

«Comme le font souvent de tels sommets, cela apportera de la lumière à des vents parfois calmes. Les inversions de température sous de tels sommets piègent souvent les nuages ​​bas et cela sera vrai dans certaines régions certains jours de la semaine.

« Là où le ciel a tendance à rester dégagé, il offre un bon environnement pour le brouillard de rayonnement, en particulier pendant les longues nuits d’automne et au début de l’hiver. »

Le brouillard de rayonnement est le plus courant en hiver et se produit généralement lorsque le ciel est dégagé et que les conditions sont calmes.

