Avertissement de bulle immobilière : la Banque d’Angleterre va assouplir les règles de prêt hypothécaire | Royaume-Uni | Nouvelles

Les règles, introduites en 2014 à la suite de la crise financière, sont en cours de réévaluation dans le cadre d’un examen des restrictions de marché qui se termine la semaine prochaine. Les autorités envisageraient d’assouplir les contrôles d’abordabilité pour les emprunteurs.

Une façon de le faire, actuellement envisagée, consiste à réduire la charge d’intérêt supplémentaire qui est utilisée pour tester la capacité des emprunteurs à payer le taux de réversion après la fin d’un accord initial – qui spécifie un taux d’intérêt fixe -.

En vertu des règles, les prêteurs doivent vérifier que les acheteurs de maison peuvent se permettre des remboursements une fois que tout accord de taux d’intérêt initial se termine en testant leur capacité à payer un taux plus élevé, qui est actuellement de 3% supérieur au taux variable standard de la banque.

Les chèques sont conçus pour s’assurer que les emprunteurs ne sont pas trop vulnérables à des taux d’intérêt potentiellement plus élevés à l’avenir.

Cependant, les taux d’intérêt sont restés à des niveaux planchers bien plus longtemps que les responsables ne l’avaient prévu lorsqu’ils ont introduit les règles, ce qui signifie qu’une augmentation de 3% du taux de base semble désormais peu probable.

Alors que les règles profiteraient aux primo-accédants, les économistes ont averti que les changements risquaient de créer une bulle immobilière, en propulsant les prix de l’immobilier à des « niveaux insoutenables ».

Une bulle immobilière se produit lorsque le prix de l’immobilier présente un écart fort et persistant par rapport aux données fondamentales, telles que le revenu, la croissance économique et la migration de la population.

Il se caractérise par des périodes temporaires de forte demande, de faible offre et de prix gonflés, ce qui crée une instabilité sur le marché du logement – et l’économie dans son ensemble.

Cela survient alors que les prix des logements ont grimpé de 12% au cours des 12 mois précédant septembre après avoir été stimulés par la réduction des droits de timbre, un rythme plus rapide que celui qui a précédé la crise financière.

« Cela aiderait à perpétuer une demande très forte qui pourrait porter les prix à un niveau insoutenable. »

Il a averti que les prix pourraient subir une « correction » et s’effondrer si la croissance se poursuivait à son rythme actuel.

Il a déclaré: « C’est exactement le moment où nous voulons probablement que ce test d’abordabilité fasse la différence et ralentisse un peu les prêts les plus étirés et refroidisse un peu les choses. »

Mais David Hollingworth, de la maison de courtage L&C Mortgages, a déclaré que les règles actuelles sont particulièrement difficiles pour les premiers acheteurs qui doivent généralement accumuler un dépôt important, puis s’étirer pour obtenir un prêt hypothécaire important pour accéder à l’échelle du logement.

Pendant ce temps, Martin Beck du EY Item Club a décrit les modifications potentielles des règles comme étant « étranges compte tenu de la souplesse des prêts hypothécaires », ajoutant : « Il n’a pas été difficile d’obtenir un prêt ».

Mais il a déclaré que changer les règles après la fin du congé des droits de timbre signifie que les fonctionnaires « n’ajoutent pas de carburant au feu ; ils soutiennent le marché à un moment où les vents contraires se forment ».

Selon le Telegraph, les responsables réexaminent également la règle qui limite les prêts aux acheteurs empruntant plus de 4,5 fois leurs revenus.

Express.co.uk approche la Banque d’Angleterre pour commentaires.