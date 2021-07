Avertissement de canicule en Europe : un panache espagnol « sévère » de 44 °C va s’installer – la chaleur approche du Royaume-Uni | Météo | Nouvelles

BBC Weather prévoit que les températures vont monter en flèche dans toute l’Europe

WxCHARTS a partagé une carte sur Twitter montrant des sommets torrides de 44C à Séville, le dimanche 11 juillet. Ailleurs, Malaga et Valence ont montré 40C le même jour, tandis que Murcie est fixée à 36C. La carte était accompagnée d’une légende qui disait : « Une grave vague de chaleur est à l’ordre du jour pour Iberia à partir de la fin de cette semaine.

“L’ECMWF fait déjà allusion à des températures au milieu des années 40 Celsius. Jusqu’où pourrions-nous aller ?

“Le record de température espagnol est de 47,3°C depuis 2017.”

Les dernières cartes thermiques de Netweather ont montré que l’Europe devenait rouge alors que la canicule s’installait ce week-end.

Les nuances rouges sont visibles près du Royaume-Uni, avec des régions du sud-est, y compris Essex et Norwich, recevant une explosion de 21 ° C le même jour.

Avertissement de canicule en Europe : des pics torrides de 44 °C pourraient s’emparer de l’Espagne (Image : WXCHARTS)

Plus au nord, Doncaster dans le Yorkshire, pourrait également être touché par 22°C dimanche.

Pendant ce temps, le météorologue de la BBC Weather, Chris Fakes, a également prédit que l’Europe serait frappée par des températures de 40 ° C au cours des prochains jours.

M. Fawkes a déclaré: “Nous avons actuellement un front météorologique qui balaie le cœur de l’Europe.

“Cette grande bande de nuages ​​que vous pouvez voir s’étend de l’Espagne jusqu’à la Norvège et la Suède.

LIRE LA SUITE: Prévisions à long terme au Royaume-Uni: un nouveau graphique montre une nation de 80 degrés à ébullition

Avertissement de canicule en Europe : des pics torrides de 44°C à Séville dimanche (Image : WXCHARTS)

« À l’est de cela, nous avons pour le moment des températures très élevées dans toute l’Europe de l’Est.

“Certaines températures sont d’environ 10 degrés au-dessus de la moyenne.

“Les températures maximales sont dans les 30 s, même les 40 basses par endroits alors que nous traversons jeudi.

“Le temps le plus chaud se situe dans les régions du sud de l’Italie, mais il fait également extrêmement chaud en Hongrie et dans certaines parties des Balkans.”

Avertissement de canicule en Europe : l’air chaud pourrait balayer vers le Royaume-Uni (Image : NETWEATHER)

Les prévisions à long terme de BBC Weather ont ajouté que la haute pression de l’Atlantique pourrait faire monter les thermomètres.

Les prévisions entre le lundi 12 juillet et le dimanche 18 juillet indiquaient : « Le Jet Stream (un ruban d’air en mouvement rapide dans la haute atmosphère qui entraîne les systèmes météorologiques) semble se renforcer à partir de l’Amérique du Nord au fur et à mesure qu’il rencontre l’Atlantique, aidant à pousser de nouveaux fronts météorologiques au Royaume-Uni.

“Le principal risque pour les prévisions est que la haute pression dans l’Atlantique puisse s’intensifier dans le nord de l’Europe que prévu.

“Ce serait un schéma plus sec pour les régions du sud et de l’est, bien qu’un temps plus humide soit toujours possible dans l’ouest et le nord.

Avertissement de canicule en Europe : une haute pression pourrait s’étendre en Europe (Image : WXCHARTS)

“Les températures seraient également un peu plus chaudes, augmentant plus régulièrement au-dessus de la moyenne, en particulier pour les régions du sud.

“Nos modèles informatiques à plus courte portée montrent un bon soutien pour cela, mais ils ont eu tendance à surestimer l’étendue de la haute pression en Europe récemment, donc la prudence est de mise. Il y a peut-être 30% de chances que ce modèle se développe à la place.”

Les prévisions à long terme du Met Office ont ajouté que le Royaume-Uni pourrait voir des conditions “très chaudes” au cours de la semaine prochaine.

Les prévisions entre le lundi 12 juillet et le mercredi 21 juillet indiquaient: “Nous pourrions voir une poursuite des averses et des périodes de pluie plus longues la semaine prochaine, celles-ci potentiellement abondantes et généralisées.

Avertissement de canicule en Europe : l’Europe du Nord-Ouest est prête à subir une chaleur torride en quelques jours (Image : WXCHARTS)

“À partir du milieu de la semaine prochaine, les conditions pourraient progressivement s’installer avec beaucoup de temps sec, des nuages ​​variables et des éclaircies, bien que cela soit encore incertain.

“Pour le reste de cette période, il y a une plus grande chance de conditions plus chaudes et plus sèches que la moyenne dans l’ensemble.

“Des épisodes occasionnels de pluie et de temps instable sont encore possibles, en particulier dans les régions du nord-ouest. Cependant, la plupart du Royaume-Uni pourrait connaître des conditions fines et sèches avec parfois de légères averses.

“Les températures sont susceptibles d’être autour de la moyenne dans le nord-ouest et au-dessus de la moyenne ailleurs, tandis que les régions du sud et du sud-est pourraient voir des conditions très chaudes.”