Avertissement de canicule: Met Office émet une alerte alors que le jour le plus chaud de l’année cuit les Britanniques | Météo | Nouvelles

BBC Weather: les conditions de canicule devraient se poursuivre

Le Met Office a exhorté les gens à «rester protégés», avec des rayons «très élevés» de lumière ultraviolette (UV) frappant l’Angleterre et le Pays de Galles. Vers 16 heures, des températures de 30 à 31 °C devraient être attendues pour Londres et le sud-est, ainsi que 29 °C pour Birmingham et 27 °C pour Norwich.

Cependant, les conditions plus au nord seront un peu plus fraîches, Liverpool s’attendant à 24 ° C tandis qu’Édimbourg connaît 20 ° C.

Les températures les plus douces se situeront autour du sommet de l’Écosse et des îles Shetland, qui peuvent s’attendre respectivement à 16°C et 14°C.

Le sud et le centre de la Grande-Bretagne devraient s’attendre à un temps chaud jusque tard dans la nuit.

Auparavant, le jour le plus chaud de l’année au Royaume-Uni était le 14 juin, lorsque 28,6 °C ont été enregistrés à l’aéroport d’Heathrow.

Le prévisionniste météo de la BBC, Tomasz Schafernaker, a déclaré: « En début de soirée, les températures seront encore bien dans les années 20 dans de nombreuses régions du pays, une soirée très chaude et inconfortable.

« À la fin de la nuit tombant pas plus bas que 17°C à Cardiff et à Londres.

“Beaucoup plus frais en Ecosse, nous verrons 11C à Glasgow, 12C attendu à Aberdeen.”

Le public est invité à prendre des précautions en raison du danger de la lumière UV, avec des niveaux très élevés attendus au Pays de Galles et en Angleterre, aussi loin au nord que Manchester.

Le Met Office a tweeté : « Aujourd’hui, quel que soit le soleil direct, les niveaux d’UV seront très élevés dans une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles.

« Si vous êtes dehors, pensez à vous protéger du soleil. »

Leur site Web met en garde : « Une trop grande exposition au soleil peut avoir des effets graves sur votre peau et vos yeux.

« Il est important de ne pas être pris au dépourvu par le soleil, alors utilisez nos prévisions pour planifier votre journée, restez couvert et portez un chapeau et des lunettes de soleil, passez du temps à l’ombre et utilisez une crème solaire à indice élevé avec une bonne protection UVA pour vous protéger. “

Le temps chaud se poursuivra au début de la semaine prochaine, avec des températures avoisinant les 20 pour de nombreuses régions du sud et du centre de la Grande-Bretagne.

Lundi, BBC Weather prévoit des conditions de 28C pour Bristol et Birmingham, avec Liverpool seulement un peu plus frais à 23C.

Les températures ne devraient pas descendre en dessous de 25 °C avant le week-end prochain

Cependant, M. Schafernaker a déclaré qu’il pourrait y avoir des averses dans certaines zones.

Il a commenté : « Nous sommes en plein milieu de l’anticyclone, et au milieu de l’anticyclone les vents ont tendance à tomber légers.

« L’air est très sec, il y a très peu de nuages.

“Donc, pour certains d’entre nous, lundi sera tout aussi chaud et en fait, la chaleur pourrait déclencher une ou deux averses – c’est une possibilité demain.”

La canicule restera sur la Grande-Bretagne mardi alors que des températures de près de 30 ° C pourraient frapper.

M. Schafernaker a prévu : « Je pense que nous verrons exactement le même schéma mardi – beaucoup de soleil à travers le Royaume-Uni, des vents très légers, une sensation de chaleur tout aussi élevée et la possibilité que ces températures plus élevées déclenchent une ou deux averses.

“Mercredi va être une autre journée très, très chaude, les températures à certains endroits atteignant à nouveau les 20 degrés, en fait pas loin de 30 ° C là-bas pour Cardiff.”

Vers la fin de la semaine, les températures baisseront un peu, mais resteront toujours au milieu des années 20 pour le sud de l’Angleterre.

Il pourrait également y avoir des averses dispersées dans certaines parties du Royaume-Uni.