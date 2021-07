Avertissement de chaleur du Met Office : Première alerte de chaleur extrême jamais émise pour des pans entiers du Royaume-Uni – prévisions | Météo | Nouvelles

Le Met Office a émis un avertissement de chaleur extrême pour la première fois de l’histoire. Le prévisionniste émet souvent des avertissements météorologiques extrêmes souvent liés au vent, à la pluie, à la neige, aux orages et à d’autres systèmes météorologiques violents – cependant, pour la toute première fois, le Met Office a mis en œuvre un avertissement de temps violent pour la chaleur.

L’avertissement du Met Office portera sur les températures étouffantes à travers la Grande-Bretagne.

L’avertissement devrait être en place jusqu’à la fin de jeudi.

L’avertissement de chaleur devrait être en place dans le sud du Pays de Galles, les West Midlands, le sud-ouest de l’Angleterre et plus à l’est dans le Hampshire.

L’île de Wight devrait également être touchée.

L’avertissement indique que des températures élevées à la fois le jour et la nuit se poursuivront cette semaine, entraînant des impacts sur la santé publique.

L’avertissement se lit comme suit : “Le temps chaud actuel devrait se poursuivre jusqu’à la fin de la semaine.

“Des températures élevées sont attendues à la fois le jour et la nuit, culminant jeudi avant que les températures ne chutent vendredi.”

L’avertissement de chaleur extrême est en vigueur à partir de 16h05 le lundi 19 juillet jusqu’à 23h59 le jeudi 22 juillet.

Plus précisément, les régions et les autorités locales touchées comprendront Londres et le sud-est de l’Angleterre, le sud-ouest de l’Angleterre, le Pays de Galles et les West Midlands.

L’avertissement conseille à ceux qui se trouvent dans la zone touchée de s’attendre à des effets néfastes sur la santé des personnes vulnérables à la chaleur extrême.

La population dans son ensemble est susceptible de subir des effets néfastes sur la santé, notamment des coups de soleil ou un épuisement par la chaleur (déshydratation, nausées, fatigue) et d’autres maladies liées à la chaleur/

En outre, davantage de personnes sont susceptibles de visiter les zones côtières, les lacs et les rivières, ce qui augmente le risque d’incidents liés à la sécurité aquatique.

Certains changements dans les pratiques de travail et les routines quotidiennes seront probablement nécessaires et il existe un risque accru que certains systèmes et équipements sensibles à la chaleur tombent en panne, entraînant des coupures de courant et la perte d’autres services pour certains foyers et entreprises.

Il y aura des retards dans les transports routiers, ferroviaires et aériens, ce qui pourrait entraîner des problèmes de bien-être pour ceux qui subissent des retards prolongés.

De la grêle et des rafales de vent localement fortes sont également possibles, les orages devant s’éteindre ce soir.

Les prévisions météorologiques du Met Office pour les jours à venir annoncent des conditions chaudes et ensoleillées, avec un temps plus frais et plus nuageux affectant les régions de l’extrême nord.

Les prévisions de lundi indiquent: “Des nuages ​​bas et de la bruine affecteront les côtes du nord du Royaume-Uni, mais se briseront à l’intérieur des terres pour donner des vagues de soleil.

“Plus au sud, beaucoup de soleil à nouveau et devenant chaud à l’intérieur des terres, déclenchant peut-être quelques averses plus tard.

“Beau, sec et chaud pour de nombreuses régions, bien que des nuages ​​bas affectent à nouveau certaines parties du nord, tandis que quelques plaques de brume se forment ailleurs sous un ciel clair.”

Mardi, le temps ensoleillé et chaud devrait se poursuivre avec des températures plus élevées s’étendant plus au nord jusqu’en Irlande du Nord et dans le sud de l’Écosse.

Les conditions seront beaucoup plus nuageuses dans l’extrême nord avec un risque d’orages dans le sud en fin de journée.

De mercredi à vendredi, les conditions seront bonnes et sèches pour la plupart, avec un risque d’averse isolée l’après-midi.

Les conditions seront très chaudes et chaudes localement avec des côtes nord-est plus fraîches.

Des averses plus étendues devraient atteindre le sud-ouest vendredi.

L’avertissement du Met Office fait suite à l’alerte de santé à la chaleur de Public Health England émise par PHE la semaine dernière.

Cette alerte signalait un temps très chaud de samedi soir jusqu’à mardi matin.

Le Dr Owen Landeg, responsable scientifique et technique de PHE, a déclaré: «Une grande partie des conseils sur la lutte contre la chaleur relèvent du bon sens et pour de nombreuses personnes, les périodes de temps plus chaud sont quelque chose qu’elles apprécient beaucoup.

“Cependant, pour certaines personnes, comme les personnes âgées, celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents et les jeunes enfants, la chaleur estivale peut entraîner de réels risques pour la santé.

“C’est pourquoi nous exhortons tout le monde à garder un œil sur ceux que vous connaissez qui pourraient être à risque.

“Si vous le pouvez, demandez si vos amis, votre famille ou vos voisins ont besoin d’aide. Emportez également de l’eau avec vous lorsque vous voyagez et tenez-vous au courant des prévisions météorologiques.

“Il convient également de se rappeler les étapes pratiques pour garder les maisons au frais pendant la journée, car cela peut aider à dormir la nuit et donner au corps le temps de récupérer de la chaleur.”