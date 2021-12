Avertissement de Covid alors que deux jabs sont moins efficaces contre Omicron que Delta – Les cas au Royaume-Uni augmentent | Sciences | Des nouvelles

L’annonce intervient au milieu de projections alarmantes, la variante Omicron récemment nommée est en passe de dépasser Delta en tant que principale variante du Royaume-Uni. Selon les dernières tendances, le virus muté pourrait devenir la principale cause d’infections à coronavirus avec plus d’un million de cas d’ici la fin du mois. Les données publiées par l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) indiquent que 448 infections à Omicron supplémentaires ont été signalées vendredi au Royaume-Uni.

Au total, plus de 1 260 personnes ont été infectées par le virus.

Les données sur l’efficacité des vaccins indiquent que les personnes qui ont reçu les deux injections du vaccin Oxford-AstraZeneca il y a 25 semaines ou plus sont moins protégées contre l’infection à Omicron que Delta, a déclaré l’UKHSA dans un communiqué.

Les chiffres actuels indiquent que la protection contre l’infection symptomatique par la variante Delta est d’environ 40 pour cent.

La protection contre l’Omicron, quant à elle, semble être beaucoup plus sombre de 10 pour cent.

Des résultats similaires ont été obtenus auprès d’un groupe de personnes ayant reçu le vaccin Pfizer-BioNTech.

La protection contre l’infection Delta symptomatique 25 semaines ou plus après le deuxième jab a été estimée à environ 60 pour cent.

La protection contre la variante Omicron a été estimée à un peu moins de 40 pour cent.

Cependant, les chiffres ne sont pas encore figés et il existe une grande incertitude sur le comportement de la nouvelle variante.

Les données provenaient d’un petit nombre de personnes – 581 – dont beaucoup étaient « plus âgées ou plus vulnérables », et l’UKHSA a souligné que davantage de données sur l’efficacité du vaccin ne seraient pas disponibles avant des semaines.

Le groupe a déclaré: « En raison de la nature précoce des résultats, toutes les estimations sont soumises à une incertitude importante et sont susceptibles de changer.

« Les premières observations pour deux doses d’AstraZeneca sont particulièrement susceptibles d’être peu fiables car elles sont basées sur de petits nombres et sont susceptibles de refléter une population plus âgée et une population avec plus de comorbidités que celles ayant reçu le vaccin Pfizer. »

Mais les résultats préliminaires suggèrent qu’un rappel peut être nécessaire pour donner au corps une meilleure protection contre le virus.

Le Dr Mary Ramsay, responsable de la vaccination à l’UKHSA, a déclaré: « Ces premières estimations doivent être traitées avec prudence, mais elles indiquent que quelques mois après le deuxième vaccin, le risque d’attraper la variante Omicron est plus élevé que la souche Delta.

« Les données suggèrent que ce risque est considérablement réduit après un vaccin de rappel, j’exhorte donc tout le monde à prendre son rappel lorsqu’il est éligible.

Le secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales, Sajid Javid, a déclaré : « Depuis que nous avons appris l’existence de la nouvelle variante Omicron il y a quelques jours, notre stratégie a été de gagner le temps dont nous avons besoin pour l’évaluer tout en faisant tout notre possible pour renforcer nos défenses.

« Notre meilleure arme pour lutter contre le virus est d’obtenir autant de coups d’armes que possible.

« C’est pourquoi j’ai demandé au JCVI d’examiner de toute urgence l’extension et l’accélération du programme de vaccination à la lumière de la variante Omicron.

« Grâce à leurs conseils rapides, nous sommes désormais en mesure de mettre notre programme de rappel sous stéroïdes – et de protéger encore plus de personnes encore plus rapidement. »