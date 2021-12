Avertissement de Covid alors que le verrouillage est lié à la baisse du QI des enfants : « Besoin de désamorcer la peur » | Sciences | Des nouvelles

L’avertissement est venu du Dr Mark McDonald, qui a présenté une étude menée par l’Université Brown. Il a noté que « les enfants nés pendant la pandémie ont considérablement réduit leurs performances verbales, motrices et cognitives globales par rapport aux enfants nés avant la pandémie ». Selon l’expert, les masques, les confinements et les cours en ligne ont entraîné « une privation générale de contacts sociaux et une incapacité à voir les visages, entraînant des troubles neurodéveloppementaux chez les jeunes ».

Ce point de vue est soutenu par le professeur Carl Heneghan, directeur du Center for Evidence-Based Medicine de l’Université d’Oxford.

Apparaissant lors de l’émission « The Nation Speaks » de NTD, il a déclaré qu’il existe un ensemble de preuves suggérant que les restrictions de la pandémie et la « peur à laquelle nous soumettons les enfants » ont conduit à une augmentation des troubles psychologiques.

Et il a conclu dans sa propre étude qu’à la suite de la pandémie de Covid-19, huit enfants et adolescents sur 10 signalent une aggravation de leur comportement, des symptômes psychologiques ou une augmentation des sentiments négatifs ».

L’étude indique : « Les fermetures d’écoles ont contribué à une augmentation de l’anxiété, de la solitude et du stress ; les sentiments négatifs dus au COVID-19 étaient proportionnels à la durée de la fermeture de l’école. »

Le professeur Heneghan a ajouté : « La première chose que nous devons faire est de désamorcer toute la peur et l’anxiété que Covid génère chez les enfants.

« Pour les enfants, [Covid] est en fait une maladie sans risque. »

L’expert a affirmé que « la fermeture de zones comme les écoles était une erreur », car garder les écoles ouvertes stimule « l’éducation, la connectivité sociale et le bien-être ».

Cela survient après que le Premier ministre Boris Johnson a exclu la possibilité d’un nouveau verrouillage pour cette année.

LIRE LA SUITE : Superbug avertissement sur les « conséquences inattendues » d’une alternative au sucre commune

L’augmentation des cas, déclenchée par la variante hautement transmissible Omicron, coïncide également avec une augmentation du nombre de patients hospitalisés qui ont été testés positifs pour le coronavirus.

57 autres personnes sont décédées au Royaume-Uni dans les 28 jours suivant un test de coronavirus positif.

Plus de 90 pour cent des cas en Angleterre et environ 80 pour cent des cas en Écosse sont désormais la variante Omicron.

Le nombre total de personnes hospitalisées avec Omicron serait de 8 246.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega.