Avertissement de Covid alors que les cas montent en flèche à un sommet de trois mois – Chris Whitty sonne l’alarme | Royaume-Uni | Nouvelles

S’adressant aux délégués lors de la conférence annuelle du Royal College of GPs de Liverpool, le professeur Whitty a déclaré: « En ce qui concerne l’endroit où Covid ira pendant l’hiver, je pense que l’hiver dans son ensemble, je regrette de le dire, va être exceptionnellement difficile pour le NHS. « C’est-à-dire, que nous ayons une quantité relativement faible mais non négligeable de Covid, ou que nous ayons en fait une nouvelle poussée en hiver. »

Le professeur Whitty, qui s’exprimait un jour après que le Royaume-Uni a enregistré 42 776 nouvelles infections – un sommet de trois mois et une augmentation de sept pour cent par rapport à la semaine dernière – a ajouté: « Je pense que si vous demandez à 100 modélisateurs, vous obtiendrez plus de 100 réponses, exactement comment cela va se passer.

« Je pense que ce dont nous sommes confiants, c’est le très haut de gamme, ce à quoi nous aurions été potentiellement confrontés si les choses avaient mal tourné l’hiver dernier ne se produira pas, à moins d’une extraordinaire variante mutante d’évasion, mais supposons que nous n’obtenons pas quelque chose qui peut en fait échapper complètement à nos défenses, je pense que les risques de haut niveau sont beaucoup plus faibles.

« Mais nous pourrions certainement monter, nous ne sommes que deux à trois fois plus loin d’une pression vraiment assez sérieuse sur le NHS et c’est déjà sérieux, mais qui sera en fait très difficile à gérer.

« La marge d’erreur est donc assez faible. »

Il a mis en garde contre les mois difficiles à venir pour les services de santé alors qu’ils luttent contre le COVID-19, la grippe, d’autres virus et les problèmes hivernaux habituels tels que les voyages et les chutes.

Cependant, il a félicité les médecins généralistes – qui sont actuellement critiqués pour les rendez-vous en face à face – pour leur travail acharné et leur professionnalisme « exceptionnels » au cours des deux dernières années.

En ce qui concerne la grippe, il a déclaré qu’il y avait eu beaucoup de débats sur la question de savoir s’il pourrait y avoir de faibles niveaux car les gens ne se mélangent toujours pas autant, ou si un manque d’immunité naturelle pourrait conduire à « un pic vraiment grave », avec la possibilité que le vaccin contre la grippe n’est pas très bien adapté à la souche qui affecte le Royaume-Uni.

L’expert a déclaré que lorsque d’autres virus et problèmes de santé hivernaux sont ajoutés au mélange, ainsi que des personnes cherchant des soins qui ont été retardés pendant la pandémie, le NHS était confronté à « une commande extraordinairement importante ».

Il a ajouté: « J’aimerais pouvoir prétendre que les hautes terres ensoleillées et ce seront fantastiques d’ici Noël, mais malheureusement, je crains que ce ne soit pas le cas. »

Sur la question des leçons apprises, le professeur Whitty a déclaré que la dernière grande pandémie était le VIH et « si vous essayez de gérer le VIH comme vous gérez Covid, ce sera clairement désastreux et inversement.

« Je pense donc que ce que nous ne devrions jamais faire, c’est supposer que, simplement parce que nous avons appris beaucoup de leçons d’une pandémie, elles se traduiront nécessairement par la suivante.

« Et la dernière grande épidémie à laquelle j’ai été confrontée était Ebola, qui était principalement une maladie tactile, encore une fois un ensemble complètement différent de façons de la gérer. »

Il a expliqué: « Il y a certainement des choses assez importantes sur lesquelles nous nous sommes trompés au début de Covid, en supposant que ce serait comme certaines infections précédentes, et il s’est avéré que non, et c’est inévitable. »

Plus tôt cette semaine, un rapport des députés du Comité des sciences et de la technologie et du Comité de la santé et des services sociaux, a déclaré que la préparation du Royaume-Uni à une pandémie était beaucoup trop axée sur la grippe, tandis que les ministres ont attendu trop longtemps pour adopter des mesures de verrouillage au début de 2020.

Au début de la pandémie, lorsque COVID-19 est apparu en Chine, les députés ont déclaré que la politique britannique était d’adopter à tort une « approche progressive et incrémentielle » des interventions telles que la distanciation sociale, l’isolement et les blocages.

