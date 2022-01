Avertissement de fermeture d’école: les élèves risquent d’être renvoyés chez eux dans des SEMAINES – la crise du personnel secoue le Royaume-Uni | Royaume-Uni | Des nouvelles

La période d’isolement de sept jours de Covid pourrait voir de nombreux enfants forcés de revenir à l’apprentissage virtuel, car les chefs d’établissement ont averti que les zones avec des cas plus élevés pourraient avoir du mal à trouver suffisamment de personnel pour combler les lacunes. Caroline Derbyshire, directrice exécutive de l’école secondaire du comté de Saffron Walden dans l’Essex, a déclaré que les pénuries pourraient obliger les écoles – ou au moins certaines classes d’âge – à se remettre en ligne.

Pas plus tard qu’hier, des écoliers ont été renvoyés chez eux moins d’une heure après avoir été déposés – après avoir été testés positifs pour le virus à leur arrivée.

Toutes les écoles secondaires ont été invitées à proposer des tests sur place aux élèves avant leur retour en classe ce trimestre afin de contribuer à réduire la propagation du virus.

Parlant de la perturbation attendue, Mme Derbyshire a déclaré: «Ce genre de masse d’enseignants suppléants qui sont censés être là – cela ne s’est pas produit, n’est-ce pas?

«Donc, si nous avons des pénuries, ce seront les collègues qui sont à l’école qui feront la majeure partie de la couverture.

« Si vous atteignez un certain point avec les absences du personnel dans une grande école, vous parlez peut-être de dix membres du personnel absents.

« Vous êtes soudainement incapable de gérer une classe d’âge – c’est à ce moment-là que vous commencez à avoir des groupes d’années ou des parties entières d’écoles qui doivent se connecter en ligne. »

S’adressant au Sun, elle a ajouté: « C’est à ce moment-là que vous aurez cette économie mixte de certains étudiants à l’école et d’autres à la maison. »

Ben Davis, directeur du lycée St Ambrose Barlow RC dans le Grand Manchester, a déclaré au Guardian qu’il y aurait « beaucoup de perturbations ».

Il ne sait pas encore quels membres du personnel seront sortis de l’isolement et disponibles pour travailler lorsque les élèves commenceront le retour à l’école jeudi.

Il a également déclaré qu’il s’attendait à avoir de nombreuses « conversations difficiles » sur « les masques et les vaccinations » avec les parents.

Il a déclaré: « Ce que nous allons avoir à notre retour, ce sont des absences de personnel et d’enfants et un grand nombre de conversations difficiles avec les parents – ceux qui sont pour ou contre les masques et les vaccinations – tout cela distrait et prend du temps. »

Les masques faciaux sont désormais à nouveau obligatoires dans les écoles dans le cadre d’une tentative de réduire la propagation de la variante Omicron.

Le secrétaire à l’Éducation, Nadhim Zahawi, a déclaré que garder les écoles ouvertes était une « priorité ».

Il a déclaré: « Être dans l’apprentissage en face-à-face est sans aucun doute le meilleur endroit pour l’éducation et le bien-être des enfants et des jeunes, et ma priorité reste de garder les établissements de la petite enfance, les écoles, les collèges et les universités ouverts afin que le face-à-face l’éducation peut continuer.

« Alors que nous entrons dans ce nouveau mandat, je tiens à remercier tout le personnel travaillant dans l’éducation pour leur dévouement et leur résilience continus.

« C’est grâce au travail acharné de vous tous que nous avons assuré et continuerons de garantir que les élèves et les étudiants reçoivent l’apprentissage qu’ils méritent. »

Pendant ce temps, le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré que le gouvernement essayait de minimiser les « perturbations » de la scolarisation.

Il a déclaré: « Nous faisons tout notre possible pour minimiser les perturbations causées par ce virus à la vie quotidienne, notamment en gardant les enfants à l’école, et des tests réguliers sont un moyen clé de soutenir les écoles et de protéger l’enseignement en face à face.

« Les vaccins restent notre meilleure ligne de défense, alors j’exhorte tous les enfants de 12 à 15 ans qui ne se sont pas encore manifestés à se faire vacciner, et tous les enseignants à se faire booster maintenant pour se protéger et protéger ceux qui vous entourent. »