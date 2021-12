Avertissement de fête de Noël alors que les experts détaillent 8 conseils pour éviter un événement super-propagateur | Sciences | Nouvelles

4. Restez à l’extérieur si possible

Si le temps le permet, vous pouvez réduire le risque de transmission en choisissant d’organiser votre événement en extérieur.

Selon le professeur Van de Mortel, il existe des preuves suggérant que la transmission est presque 19 fois plus probable à l’intérieur qu’à l’extérieur.

5. Assurez une bonne ventilation

Si votre fête de Noël se déroule à l’intérieur, gardez vos pièces bien aérées avec des portes ouvertes et des fenêtres ouvertes.

Si possible, envisagez d’installer des filtres à air avec une filtration HEPA qui peut filtrer les particules nocives de l’air.

Cependant, le professeur Van de Mortel a déclaré que vous devriez vous renseigner sur les différentes options disponibles pour trouver « les appareils les plus efficaces ».

6. Tenir compte des personnes à risque

Si un membre de votre ménage est exposé à un risque accru de Covid en raison, par exemple, de raisons de santé congénitales, vous voudrez peut-être le séparer du reste des fêtards.

Le professeur Van de Mortel a déclaré: « Par exemple, les parents et amis qui sont à haut risque (les personnes âgées et toute personne sous chimiothérapie ou traitements qui suppriment le système immunitaire) pourraient s’asseoir à une plus grande distance de tous ceux qui pourraient sortir et se déplacer plus et pourrait avoir une infection qui n’est pas encore symptomatique.

« Vous pouvez également choisir de séparer les visiteurs par heure.

« Par exemple, vous pouvez recevoir vos grands-parents âgés pour le déjeuner, puis avoir d’autres amis et de la famille pour le dîner. »