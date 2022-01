Avertissement de fin du monde alors que la Terre entre dans un « sixième événement d’extinction de masse » | Sciences | Des nouvelles

À ce jour, la Terre a connu cinq événements d’extinction de masse, le plus célèbre étant l’astéroïde géant qui a anéanti les dinosaures il y a 66 millions d’années. La dévastation causée par l’astéroïde était historique, car 76% des espèces du monde ont été anéanties par l’impact de l’astéroïde et ses séquelles ultérieures.

Cependant, cet événement n’était pas sans précédent dans l’histoire de 4,5 milliards d’années de notre planète bleue, avec deux autres quasi-apocalypses plus dévastatrices avant lui, avec quatre autres au total.

Les scientifiques pensent qu’un sixième événement d’extinction de masse pourrait se produire en ce moment et pourrait se produire sous la forme de catastrophes naturelles à grande échelle telles que des éruptions volcaniques et des inondations.

Contrairement aux événements précédents, cet événement d’extinction massive ne sera pas causé par un astéroïde venu de l’espace, mais plutôt par la dégradation de l’environnement causée par le changement climatique.

Les scientifiques avertissent que les catastrophes telles que les inondations, la sécheresse et les incendies de forêt causées par le changement climatique pourraient causer autant de dommages à notre planète qu’un astéroïde géant ou une éruption volcanique massive.

Il existe également des menaces croissantes telles que la crise de la biodiversité, les espèces envahissantes détruisant les plantes ou les animaux indigènes et les maladies du commerce humain, qui sont toutes des effets d’entraînement du réchauffement climatique.

Selon des recherches de 2020, les activités humaines comme l’exploitation forestière et le braconnage ont poussé 500 mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens au bord de l’extinction.

S’adressant à MailOnline, le professeur Paul Erhlich de l’Université de Stanford a déclaré qu’il existe des preuves que la Terre est dans un sixième événement d’extinction de masse.

Il a dit : « Il y a maintenant des rapports anecdotiques massifs et des études scientifiques que le biote de la Terre est bien dans la sixième extinction de masse.

« L’extinction de masse n’est qu’une des menaces existentielles entrelacées auxquelles la civilisation est confrontée, d’autres incluent le dérèglement climatique, la toxicité mondiale et la nouvelle course aux armements nucléaires.

« Bien qu’il y ait un débat sur les causes des cinq événements d’extinction de masse précédents, il n’y en a aucun dans la communauté scientifique sur la cause du sixième en cours – trop de gens et les plus riches d’entre eux consomment beaucoup trop, tous exacerbés par le sexe , l’iniquité raciale et économique.

Les scientifiques ont averti qu’au rythme actuel, la plupart des animaux actuellement désignés comme étant en danger critique d’extinction, en danger ou vulnérables disparaîtront au cours du prochain siècle.

De plus, le taux de perte d’espèces observé actuellement est beaucoup plus rapide que jamais depuis les dinosaures, ce qui signifie que nous pourrions atteindre le niveau d’extinction de masse dans environ 240 à 540 ans.