Avertissement de fin du monde : l’expansion rapide de l’Univers signifie que la Terre sera « laissée seule » | Sciences | Des nouvelles

L’expansion de l’univers pourrait rendre les galaxies invisibles, selon un expert

L’astronome américain Edwin Hubble et quelques autres ont découvert dans les années 1920 que l’univers est en expansion. Ils ont montré que la plupart des galaxies s’éloignent de la Voie lactée, plus elles sont éloignées, plus elles s’éloignent rapidement. Le rapport à peu près constant entre la vitesse et la distance est devenu connu sous le nom de constante de Hubble.

Pour chaque mégaparsec supplémentaire – une mesure de distance égale à un million de parsecs ou 3,26 millions d’années-lumière – de distance, Hubble a découvert que les galaxies reculaient de 500 kilomètres par seconde plus rapidement.

Ainsi, la constante de Hubble était de 500 en unités de kilomètres par seconde par mégaparsec.

Au fil des ans, les astronomes ont considérablement révisé à la baisse cette estimation à mesure que les techniques s’amélioraient.

Mais Hubble a jeté les bases de ce que les scientifiques savent aujourd’hui, avec son télescope du même nom, le télescope spatial Hubble, permettant aux astronomes de scruter les profondeurs de l’univers.

Actualités spatiales : les scientifiques craignent que la Terre ne reste un jour suspendue seule dans l’espace (Image : GETTY)

Terre : les scientifiques ont fait de grands progrès dans la compréhension de l’espace au cours des 100 dernières années (Image : GETTY)

C’est ce télescope qui a permis aux scientifiques d’aller plus loin et d’observer que l’univers est bel et bien en expansion.

Mais, comme l’a expliqué le professeur David Kaiser du Massachusetts Institute of Technology, l’univers ne se contente pas de s’étendre et de s’étirer.

S’exprimant lors de la série de la BBC, « Univers : où tout commence et se termine », il a déclaré: « C’est en fait de plus en plus gros, plus rapide. »

La plupart des observations suggèrent que l’expansion de l’univers se poursuivra éternellement.

Si tel est le cas, une théorie populaire prétend que l’univers se refroidira au fur et à mesure qu’il s’étendra et finira par devenir trop froid pour maintenir la vie.

Univers en expansion : les astronomes ont établi que l’univers s’étend à un rythme rapide (Image : GETTY)

Des planètes comme la Terre pourraient donc éventuellement être laissées seules, suspendues dans l’espace, face à un jour apocalyptique glacial.

C’est ce que le professeur Larry Gladney de l’Université de Yale a suggéré lors du documentaire.

Il a déclaré : « Nous pouvons très bien imaginer que l’univers va continuer à s’étendre et devenir si grand qu’à terme, les galaxies vont disparaître.

« Ils seront si loin de nous et se déplaceront si rapidement, que nous n’avons aucun espoir de voir la lumière d’eux.

« Et c’est une possibilité réelle pour ce qui pourrait arriver à l’avenir. »

Télescope spatial Hubble : l’observatoire a offert aux chercheurs un aperçu du passé (Image : GETTY)

Larry Gladney : Le professeur de Yale a dit qu’il se pourrait que les galaxies finissent par disparaître (Image : BBC)

L’énergie noire – la force mystérieuse qui accélère le taux d’expansion de notre univers – pourrait forcer l’espace entre les amas de galaxies à croître à un rythme croissant.

Dans cet esprit, certaines théories suggèrent qu’un scénario appelé « Heat Death » pourrait se produire.

Cela a été présenté comme le destin ultime de l’univers, ce qui suggère qu’il pourrait évoluer vers un état sans énergie libre thermodynamique et serait donc incapable de soutenir les processus qui augmentent l’entropie – la mesure de la quantité d’énergie qui n’est pas disponible pour faire le travail .

Les scientifiques ont, grâce à des choses comme le télescope spatial Hubble, rassemblé une quantité importante d’informations sur l’univers.

Astronomie : le télescope sera bientôt remplacé par le nouveau télescope spatial James Webb (Image : Express Newspapers)

Ils ont utilisé ces observations, ainsi que des calculs antérieurs, pour développer un modèle qui est maintenant connu sous le nom de Big Bang pour aider à expliquer la formation et l’évolution de l’univers.

Il indique qu’il y a environ 13,8 milliards d’années, toute la matière de l’univers était concentrée en un seul point incroyablement petit.

À partir de ce point minuscule, l’univers entier s’est étendu vers ce qui existe aujourd’hui.

Selon le professeur Brian Cox, s’exprimant également pendant « Universe », il fut un temps avant le Big Bang, dans lequel aucune matière n’existait.

Big Bang : On pense que notre univers a été créé au cours du processus connu sous le nom de Big Bang (Image : GETTY)

Tout ce qui existait était l’espace-temps et un océan d’énergie, presque immobile mais ondulant doucement.

Le professeur Cox a déclaré que nous devrions imaginer cet endroit comme un « océan d’énergie presque immobile, remplissant le vide ».

Alors que l’endroit n’avait aucune structure, l’énergie a affecté l’espace et l’a fait s’étirer – une « expansion incroyablement violente » connue sous le nom d’inflation.