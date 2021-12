Avertissement de glace au Royaume-Uni : une bombe polaire -9C va faire des ravages dans la circulation alors que le Met Office émet une alerte jaune | Météo | Nouvelles

Le Met Office a émis trois avertissements jaunes concernant des tronçons glacés dans plusieurs régions du Royaume-Uni qui pourraient être dangereux pour les automobilistes et les piétons jusqu’à 10 heures. Jim Andrews, un météorologue d’AccuWeather.com, a déclaré à Express.co.uk : « Des averses nocturnes éparses venant de la mer au milieu d’un froid presque glacial peuvent entraîner des plaques de glace à l’aube sur les routes et les chemins non traités.

« Une zone sujette à cette préoccupation s’étendra du Pays de Galles au West Country (Wessex et Devon).

«Un autre s’étendra près de la côte de la mer du Nord, des Scottish Borders (est du Northumberland) au sud jusqu’à East Anglia.

« Un tiers couvrira une grande partie du nord de l’Écosse.

« C’est pourquoi le Met Office a mis en garde contre les étirements glacés jusqu’à 10 heures du matin. »

M. Andrews a également déclaré que jeudi serait « le jour le plus froid de la semaine, ne serait-ce que par une marge étroite ».

Selon un diffuseur de Netweather, les températures pourraient atteindre -9 dans certaines parties de l’Écosse jeudi matin.

Rachel Ayers, météorologue opérationnelle principale au Met Office, a également souligné le risque de neige.

Elle a déclaré à Express.co.uk: «Ces avertissements incluent également une mention de neige, avec 1 à 2 cm dans le nord de l’Écosse et les landes de North York, 1 à 2 cm d’accumulations de neige fondante à des niveaux inférieurs dans le West Country et les Marches galloises avec les plus grandes risque au-dessus de tout terrain élevé dans la zone d’avertissement.

Cependant, selon Mme Ayers, après 10 heures et la fin des avertissements, jeudi devrait bénéficier de beaucoup de soleil au milieu de quelques averses isolées.

Elle a ajouté: « Ce sera une minute très tôt ce soir (jeudi soir) avec un système frontal venant de l’ouest pendant la nuit, apportant une couverture nuageuse accrue.

« Sur le bord avant de cela, nous pouvions voir les précipitations tomber sous forme de neige à des niveaux inférieurs pendant un certain temps, entraînant des accumulations transitoires et temporaires. »

Le Met Office avertit tous ceux qui doivent quitter leur domicile jeudi matin de faire attention lors de leurs déplacements, que ce soit à pied, à vélo, en voiture, en bus ou dans d’autres transports en commun, car le risque de verglas sur les surfaces non traitées est élevé.

Pour les prochains jours, les prévisionnistes prévoient des averses hivernales à l’approche de Noël avec la possibilité de neige à Londres le 13 décembre, selon WXCharts.