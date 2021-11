Avertissement de glace au Royaume-Uni : une explosion glaciale sous zéro risque de provoquer des conditions de conduite dangereuses | Météo | Nouvelles

Après que la tempête Arwen a secoué le Royaume-Uni avec de fortes tempêtes, des averses et de la neige, un autre phénomène pourrait entraver la routine des gens lundi matin. Le dimanche 28, les températures hivernales descendront en dessous de zéro le soir en moyenne avec -2C à Londres, Kendal, York et Braemar en Ecosse.

Le Met Office a averti que le nord-est de l’Angleterre, le nord-ouest de l’Angleterre, le sud-est de l’Angleterre, l’est de l’Angleterre, le Yorkshire et les régions de Humber, West Midlands et East Midlands connaîtront un temps froid de 18 heures le vendredi 26 novembre à 15h le lundi 29 novembre.

Au cours du week-end, certaines régions d’Angleterre et d’Écosse ont vu de la neige et le Met Office a émis un avertissement météo jaune pour la glace dans les deux pays.

Les images des médias sociaux semblaient montrer un certain nombre de camions et de voitures bloqués sur des routes où la neige était tombée, des chasse-neige étant déployés dans un certain nombre de zones.

Plus de 120 camions se sont enlisés dans la neige sur la M62 près de Rochdale vendredi soir, forçant la fermeture de l’autoroute.

La police de l’autoroute du Nord-Ouest a déclaré que des chasse-neige avaient été déployés pour dégager la route.

Lundi, la neige ne devrait pas tomber dans la journée car les températures vont s’adoucir.

Joe Curtis, un météorologue d’AccuWeather, a déclaré à Express.co.uk : « Toute précipitation dimanche devrait être sous forme de pluie, mais dimanche soir, il fera suffisamment froid pour que la pluie se mélange à la neige dans certaines parties du Royaume-Uni.

« Cela peut conduire à des routes et des trottoirs glissants dimanche soir et dans les trajets quotidiens du lundi matin. »

Agostinho Sousa, consultant en médecine de santé publique à l’UKHSA, a déclaré dans un communiqué pour le bureau MET : « Le temps froid peut avoir un impact sérieux sur la santé, en particulier pour les personnes âgées et celles souffrant de problèmes cardiaques et pulmonaires, car il augmente les risques de crises cardiaques, accidents vasculaires cérébraux et infections pulmonaires.

« Il est vraiment important de continuer à surveiller les voisins ou les proches plus âgés, en particulier ceux qui vivent seuls ou ceux qui souffrent d’une maladie grave.

« Passez un appel, ou une visite à domicile à distance sociale s’ils vivent à proximité, pour leur rappeler de chauffer leur maison à au moins 18 degrés Celsius, 64,4 degrés Fahrenheit et de se tenir au courant des prévisions.

« Il est également utile de vérifier qu’ils ont suffisamment de nourriture et de boissons et tous les médicaments dont ils ont besoin. »