Avertissement de glace : le Met Office émet une alerte jaune pour la glace alors que le mercure descend en dessous de zéro | Royaume-Uni | Des nouvelles

Au moment de la rédaction, quatre avertissements jaunes pour la glace et la neige ont été émis pour le Pays de Galles, le nord-ouest de l’Angleterre, les West Midlands et les East Midlands.

Le service météorologique a déclaré que la glace pourrait entraîner des blessures dues à des glissades et des chutes sur des surfaces glissantes.

Selon le département, certaines routes et voies ferrées sont susceptibles d’être affectées par des temps de trajet plus longs par les services routiers, de bus et de train.