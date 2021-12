Avertissement de hausse des prix du gaz au Royaume-Uni : les coûts faramineux du carburant en Grande-Bretagne mis à nu dans une nouvelle recherche | Royaume-Uni | Nouvelles

La recherche a découvert que les ménages britanniques dépensent en moyenne 121 £ par semaine en essence et en électricité. Cela consomme 26% du salaire hebdomadaire moyen du Britannique. L’entreprise de logistique Urbantz a découvert que les ménages finlandais ont le carburant le plus cher de toute l’Europe, dépensant en moyenne 179 £ en essence et en électricité.

Le carburant coûte au ménage suédois moyen 30 % de son salaire hebdomadaire.

En Suède, les ménages dépensent en moyenne 165 £ en essence et en électricité.

Un porte-parole d’Urbantz a commenté les résultats : « Avec le coût de l’essence et de l’électricité qui montent en flèche en raison de la hausse des prix de gros, ces données offrent une image saisissante de la position du Royaume-Uni en Europe en ce qui concerne le coût moyen du carburant.

« Malgré des salaires parmi les plus bas hebdomadaires d’Europe occidentale et septentrionale, nous avons toujours les prix de l’électricité et de l’essence les plus élevés.

Les coûts d’électricité sont en moyenne de 39 £ par semaine.

Cela fait du Royaume-Uni le 14e pays le plus cher d’Europe pour le carburant.

Les experts en gestion des livraisons Urbantz ont analysé les prix du pétrole et de l’électricité dans 40 pays européens.

Les analystes ont découvert qu’en Allemagne, les ménages ne consacrent que 19 % de leur salaire hebdomadaire au carburant.

Actuellement, il y a une pression mondiale sur les approvisionnements en gaz et en énergie.

Un hiver froid en Europe l’année dernière a épuisé de nombreuses réserves de gaz et les niveaux de gaz stocké sont donc bien inférieurs à la normale.

Il y a également eu une augmentation de la demande de l’Asie, en particulier de la Chine, pour le gaz naturel liquéfié.