Avertissement de la BBC: la pression augmente pour réformer la BBC | UK | Nouvelles

Le premier ministre a frappé au milieu des appels croissants pour une refonte majeure de la société.

M. Johnson s’est dit “très préoccupé” par le fait qu’une enquête ait trouvé que Martin Bashir falsifiait des documents pour son entretien avec Panorama de 1995.

M. Johnson a déclaré qu’il était reconnaissant à Lord Dyson d’avoir mené l’enquête, qui a révélé que la BBC avait par la suite dissimulé “un comportement trompeur”.

Il a déclaré: “Je ne peux qu’imaginer les sentiments de la famille royale et j’espère vraiment que la BBC prendra toutes les mesures possibles pour que rien de tel ne se reproduise.”

Les commentaires sont intervenus alors que les ministres menaçaient une refonte de la gouvernance de la BBC et que les députés conservateurs insistaient sur le fait qu’il était confronté à des questions «existentielles».

Le secrétaire à la Justice, Robert Buckland, a déclaré à Good Morning Britain d’ITV: «Il peut y avoir des problèmes que Lord Dyson n’a pas été invité à couvrir et qui doivent être examinés plus largement, c’est donc un moment très sérieux pour la BBC.

“Ils se sont excusés, ce qui est approprié, mais il est clair que les questions plus larges de gouvernance et la façon dont les choses sont gérées doivent maintenant être examinées.”

Le président du Comité du numérique, de la culture, des médias et du sport, Julian Knight, a déclaré qu’il écrivait au directeur général Tim Davie, qui a pris ce poste l’année dernière, pour savoir pourquoi Bashir travaillait toujours pour la BBC.

Il a déclaré: «Je veux savoir comment la BBC peut rassurer le comité sur le fait qu’il ne pourrait y avoir de répétition des graves manquements mis en évidence par le rapport Dyson.

“Plus que jamais, la BBC doit faire preuve de transparence et d’honnêteté dans sa réponse.”

L’ancien dirigeant conservateur Sir Iain Duncan Smith a déclaré qu’il fallait “retravailler le fonctionnement de la BBC”.

Le ministre de l’Intérieur Priti Patel a déclaré qu’il y avait des “questions de recherche”. Et le député conservateur Andrew Bridgen a mis en garde contre “une nouvelle érosion de la confiance” avec les payeurs de droits de licence “de plus en plus insatisfaits”.

Il a déclaré: “La BBC doit s’abonner et s’installer dans une structure de gestion appropriée où elle doit rendre des comptes à ses clients.” Hier soir, l’ancien président de la BBC, Michael Grade, a exigé des changements en gros au sommet.

Le pair conservateur, maintenant Lord Grade, a dirigé la société entre 2004 et 2006. Il a déclaré: «S’ils ont couvert cela pendant toutes ces années, qu’ont-ils couvert d’autre?

“Cela met dans votre esprit un point d’interrogation qu’ils vont devoir travailler très dur pour surmonter dans les années à venir. C’est choquant, la dissimulation est choquante. Comment la BBC peut-elle accuser des ministres, des fonctionnaires ou des dirigeants? des institutions publiques et privées de ne pas être transparentes et ouvertes avec le public et responsables lorsqu’elles en tant que société se sont comportées de cette façon. C’est la partie préjudiciable de la situation. “

Lord Grade a déclaré que l’affaire continuerait de lui causer des dommages durables à moins qu’il n’y ait un changement de culture.

Il a ajouté: “Il est temps qu’il y ait un comité de rédaction approprié avec de réels pouvoirs, faisant rapport au comité principal, mais avec des connaissances spécialisées.”

Les députés d’arrière-ban conservateurs, déjà impliqués dans une guerre pour les droits de licence, sont prêts à utiliser le scandale pour forcer des réformes drastiques.

Les plans du gouvernement de dépénaliser le non-paiement de la redevance – mis de côté pour l’instant – pourraient réapparaître.

Les ministres sont furieux que la BBC supprime les licences de télévision gratuites pour les plus de 75 ans après 20 ans. Son examen à mi-parcours de la charte commence l’année prochaine. L’ancien joueur de cricket et militant des droits de licence, Lord Botham, a déclaré: “Les amis politiques de la BBC veulent désespérément économiser les droits de licence à tout prix. Mais ce coût est payé par des millions de retraités âgés de plus de 75 ans.”

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré que le rapport époustouflant de Lord Dyson sur la façon dont Bashir avait décroché la bombe L’interview de Panorama de 1995 a révélé des «échecs accablants» au cœur de l’entreprise.

Il a déclaré: “Nous réfléchirons au rapport détaillé de Lord Dyson et examinerons si d’autres réformes de la gouvernance à la BBC sont nécessaires lors de la révision de la charte à mi-parcours.”

Le Comité des comptes publics a déclaré que la BBC était “complaisante” dans son attitude avec 200 000 personnes annulant chaque année leurs licences et les jeunes passant aux services de streaming.

La BBC se demande comment se restructurer alors qu’elle tente de réduire de 400 millions de livres son budget de programmation à la suite de la réduction des revenus des droits de licence.

Il a été révélé que Tim Suter, un ancien dirigeant de la BBC qui faisait partie de l’enquête interne discréditée de 1996 sur l’interview de Bashir, a quitté le conseil d’administration du régulateur de la radiodiffusion Ofcom.

S’est excusé

Il était auparavant rédacteur en chef des programmes hebdomadaires des actualités et des actualités de la BBC.

L’ancien chef de la BBC, Lord Hall, a été appelé à démissionner de son poste de président du conseil d’administration de la National Gallery. Il a été directeur des nouvelles et des affaires courantes de la BBC en 1995.

Sir Iain Duncan Smith a déclaré que lui et d’autres avaient besoin d’expliquer pleinement leur position, expliquant pourquoi ils avaient pris leurs décisions, ajoutant: “Et pourquoi ils allaient bien, pour ainsi dire, les preuves étant retenues.”

Lord Hall a déclaré qu’il avait eu tort de donner à Bashir “le bénéfice du doute” et s’est excusé que l’enquête de 1996 “n’avait pas été suffisante”.

Stuart Simmons, 82 ans, retraité, de Londres, a déclaré: “Martin Bashir a pris une femme très vulnérable à un moment très difficile de sa vie et a obtenu le scoop qu’il voulait essayer de se faire un nom.”

Janet Brereton, retraitée, de Londres, a déclaré: “Il [Bashir] devrait toujours être responsable de ce qu’il a fait auparavant. Un crime est un crime et si des déclarations falsifiées, il doit être mis en cause. “

Natalie Levine, 50 ans, de Londres, a déclaré: “C’était très malhonnête. Imaginez ce que vous ressentiriez en pensant que ces gens qui avaient travaillé pour vous pendant des années vous avaient trahi, alors qu’ils ne l’avaient pas fait.”

Neil Snook, 54 ans de Bilston, West Midlands, un traiteur mobile, a déclaré: «J’ai une mauvaise opinion de la BBC.

«Cela ne me surprendrait pas avec ce qui se profile maintenant.

La couturière Chloe Ayre, 26 ans, de Walsall, a déclaré: “Je ne suis pas fan de la BBC. Je pense qu’ils étaient très méchants avec elle. Cela pourrait finir par être le dernier clou dans le cercueil pour eux.”

L’ingénieur à la retraite Peter Kaine, 74 ans, de Dewsbury, West Yorks, a déclaré: “Il y a beaucoup de questions sur la BBC et l’impartialité. Ils voulaient une interview explosive et l’ont obtenue en utilisant des méthodes sournoises.”

James Greenhalgh, 30 ans, chef d’entreprise de Leeds, a déclaré: “Je fais confiance à la BBC. C’est une erreur et cela n’aurait pas dû se produire. Je ne pense pas que cela devrait être jugé pour les actions d’une seule personne.”

Le coiffeur à la retraite Jean Breslin, 81 ans, de Batley, West York, a déclaré: “Cela a endommagé leur réputation mais j’espère juste que ce n’est pas irréparable à cause des actions de Martin Bashir.”

John Moore, 58 ans, chauffeur de taxi de Londres, a déclaré: “La BBC n’est plus tenue de rendre des comptes, n’est-ce pas? Les trucs de Jimmy Savile, ils savaient ce qui se passait, ils l’ont couvert pendant des années.”

Penny Richmond, 27 ans, analyste de données à Londres, a déclaré: «Je suis très désolé pour William et Harry.

“Si la BBC a couvert cela, c’est une indication qu’ils savaient qu’ils avaient fait quelque chose de mal.”

Lesley Draisey, 62 ans, retraitée, de Walsall, a déclaré: «J’ai toujours dit que la BBC n’était pas bonne.

“Vous pouvez comprendre pourquoi les gens gémissent quand ils continuent d’augmenter les frais de licence.”

Broderie Rachel Holloway, 32 ans de Walsall a déclaré: «Diana a eu une affaire vraiment difficile. [BBC] la réputation est en train de s’effondrer. Ils prennent souvent des pailles, surtout maintenant. “