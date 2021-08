Avertissement de la Chine : l’ancien patron de la Banque mondiale met en garde contre la « guerre froide » au milieu des « défis critiques » | Monde | Nouvelles

L’ancien vice-président de la Banque mondiale, Ian Goldin, a déclaré que l’animosité entre l’Occident et Pékin ne ferait que rendre les crises mondiales actuelles plus difficiles à surmonter. Il a déclaré au forum minier australien Diggers & Dealers qu’un tel conflit “conduirait à des excuses pour le protectionnisme et le nationalisme – l’antithèse du commerce mondial”.

Il a déclaré : « Nous ne pouvons pas arrêter la prochaine pandémie si nous menons une guerre froide, nous ne pouvons pas arrêter le changement climatique … nous ne pouvons pas surmonter la menace de crises cyber, financières ou autres.

« Nous devons travailler ensemble sur ces défis critiques. »

M. Goldin, ancien conseiller du président sud-africain Nelson Mandela, a souligné le rôle vital de Pékin dans la résolution des défis mondiaux.

Il a déclaré : « Il n’y a pas de problème mondial auquel je puisse penser qui n’exige pas que la Chine soit présente dans le cadre de la solution, et son rôle grandit à cet égard.

« C’est également une menace croissante que les pays doivent « choisir » comme ils l’ont fait dans l’ancienne guerre froide avec l’Union soviétique, et ceux d’entre nous qui étaient alors là se souviennent à quel point c’était terrible, comment cela a conduit à des escarmouches, comment cela a conduit à un système mondial fragmenté.

« Tout cela a des implications dramatiques pour l’Australie, pour l’avenir des minéraux et de l’exploitation minière, non seulement à cause de la croissance mondiale, mais bien sûr, les tensions entre l’Australie et la Chine ont des implications potentielles énormes – elles l’ont déjà eu – et je pense que cela ralentira considérablement la croissance de l’Australie. potentiel.”

Les remarques de M. Goldin interviennent après que la Chine a suscité des craintes de guerre après avoir lancé des avertissements au Royaume-Uni concernant le déploiement de la Royal Navy dans la mer de Chine méridionale contestée.

Le HMS Queen Elizabeth et son groupe de transporteurs sont arrivés dans les eaux contestées, déclenchant un avertissement de Pékin.

Les médias d’État chinois ont averti que la Grande-Bretagne « ne devrait pas tenter (c’est) son propre sort en mer de Chine méridionale ».

Le Global Times, le média d’État de Pékin, a reconnu que le groupe de grève du HMS Queen Elizabeth « n’a jusqu’à présent rien fait de particulier qui puisse attirer l’attention du public ».

Mais dans un éditorial, le porte-parole a averti la Grande-Bretagne “qu’elle est obligée de rester sobre et d’obéir aux règles”.

Dans un message direct à la Grande-Bretagne, l’article disait : « L’idée même d’une présence britannique en mer de Chine méridionale est dangereuse.

Des sources britanniques de la défense ont déclaré au Guardian que le HMS Queen Elizabeth naviguerait «à des dizaines de kilomètres» des îles contestées Spratly et Paracel, qui sont revendiquées par la Chine.

Le porte-avions et les navires sont entrés en mer de Chine méridionale plus tôt cette semaine et devraient repartir d’ici la fin de samedi.

