Avertissement de La Palma : un glissement de terrain volcanique « pourrait tuer des millions de personnes » avec un mégatsunami | Sciences | Nouvelles

Glissement de terrain de La Palma : un expert discute du mégatsunami en 2017

Le 19 septembre, de la lave a jailli d’une fissure du volcan Cumbre Vieja à La Palma et s’est déversée sur la montagne et à travers les villages. Des jets de liquide chauffé au rouge et de cendres ont été projetés dans les airs, la lave détruisant tout sur son passage. Des villages, des écoles et des centaines de maisons ont été consumés avant que la lave n’atteigne la mer dix jours plus tard.

Le volcan est maintenant en éruption depuis six semaines, crachant plus récemment de grandes quantités de cendres sur l’île samedi.

Un total de 2 400 hectares de terres a jusqu’à présent été couvert, selon les données du service de surveillance par satellite de l’Union européenne.

Il n’y a rien d’inhabituel : La Palma a une longue histoire d’activité volcanique, ayant éclaté huit fois depuis que les Espagnols ont commencé à tenir des registres au 15ème siècle – avec plus de chances d’avoir eu lieu avant.

Aux risques liés aux éruptions volcaniques s’ajoutent les glissements de terrain, ce qui est courant sur les îles nouvellement créées comme La Palma.

Cette possibilité a été explorée lors du documentaire de Naked Science, « Landslides ».

Ici, le narrateur a noté: « Un glissement de cette montagne pourrait tuer des millions de personnes en Europe et le long de la côte est de l’Amérique. »

En termes géologiques, La Palma est un bébé relatif, à peine passé son quatre millionième anniversaire.

Il a été créé dans la dernière étape de ce que les géologues appellent le « cycle des roches ».

Les éruptions ont construit des cônes aux parois abruptes avec des couches environnantes de cendres épaisses, de grandes collines de résidus apparemment prêtes à basculer.

Le géologue Bill McGuire de l’University College London (UCL) affirme que les pressions de gaz pourraient s’accumuler lors d’une future éruption et ouvrir l’île le long de la ligne de faille qui longe une promenade sur La Palma.

Île : La Palma aurait une fissure sur au moins neuf milles de ligne de crête (Image : Youtube/Naked Science)

M. McGuire et d’autres ont tracé la ligne de faille sur au moins neuf milles et pensent qu’elle est si longue que si elle s’ouvrait, cinq cents milliards de tonnes de roches glisseraient à des milliers de pieds dans l’océan.

Il a déclaré au documentaire: « Ça va aller dans une future éruption, il n’y a aucun doute là-dessus.

« Le problème, c’est que les éruptions se produisent parfois tous les 20 ans, parfois tous les 200 ans. »

Selon ses recherches, le toboggan atteindrait une vitesse de plus de 220 miles par heure.

Il a déclaré: « Il dévalerait la pente du volcan; il commencerait à se briser en petits morceaux dans l’océan.

« D’ici là, cela aurait déjà déplacé quelque chose comme un demi-mile d’eau qui dominerait au-dessus de votre tête, et ce serait probablement la dernière chose que vous verriez. »

Megatsunami : le glissement de terrain frapperait l’Europe dans les premières heures (Image : Youtube/Naked Science)

Énergie marémotrice : l’énergie serait transférée d’une particule d’eau à une particule d’eau à travers l’océan (Image : Youtube/Naked Science)

Il pense que l’impact de la roche sur l’océan créerait un dôme d’eau de près de 3 000 pieds de haut – « probablement plus grand que l’île de Manhattan ».

Le géologue affirme qu’il formerait également un « tsunami océanique » qui serait « au moins aussi dévastateur que ceux qui ont frappé l’océan Indien ».

La grande quantité d’énergie pompée dans l’océan créerait ce qu’un scientifique a appelé un « mégatsunami », avec des vagues dans toutes les directions.

Les prédictions informatiques suggèrent qu’ils pourraient parcourir jusqu’à 4 000 milles vers la côte est des États-Unis.

Volcans actifs : certains des volcans actifs les plus dangereux au monde (Image : Express Newspapers)

Alors que les vagues perdraient une partie de leur puissance en cours de route, M. McGuire a expliqué: « Ils traverseraient l’océan Atlantique jusqu’à la côte est de l’Amérique du Nord.

« Mais l’eau elle-même ne se déplacera pas complètement, les particules individuelles dans l’eau se transmettraient l’énergie les unes aux autres. »

L’énergie du glissement de terrain serait transférée de particule d’eau à particule d’eau à travers l’océan, et à mesure que l’énergie du glissement de terrain s’approche de la côte, elle s’accumule en un mur d’eau massif.

États-Unis : l’eau perdrait une partie de son énergie au moment où elle atteindrait les États-Unis – mais pas toute (Image : Youtube/Naked Science)

Pendant ce temps, l’éruption la plus récente et en cours de La Palma a vu plus de 2 000 bâtiments détruits et plus de 7 000 personnes évacuées de leurs maisons.

Les experts ont déclaré qu’il était « extrêmement difficile » de suggérer quand l’éruption pourrait se terminer.

C’est parce qu’elle est causée par une activité géologique qui se déroule profondément dans la surface de la Terre, loin de la portée de la technologie actuellement disponible.