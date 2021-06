Avertissement de la reine: De nouvelles recherches montrent qu’un tiers veut voir la monarchie abolie | Royale | Nouvelles

in

Le monarque a traversé plusieurs tempêtes au cours des derniers mois, des accusations explosives du prince Harry et de Meghan contre la famille royale dans leur interview avec Oprah à la mort de son mari bien-aimé, le prince Philip. Désormais, le nouveau chef de la famille royale, veuf, devrait être confronté à des recherches montrant à quel point l’institution est impopulaire sur le continent.

Un scrutin effectué sur 6 000 personnes en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne a montré que plus d’un tiers des participants pensaient que la famille royale ne serait plus pertinente après le décès de la reine.

Un Européen sur trois (34%) pense que la famille royale est l’une des plus grandes attractions touristiques du Royaume-Uni.

Cependant, moins de la moitié (47 %) pensent que la monarchie devrait continuer après la fin du règne de la reine.

Plus d’un tiers (35 %) pensent qu’il devrait être aboli lorsque le temps de Sa Majesté sera écoulé.

La recherche a été menée par Redfield et Wilton Strategies pour Euronews.

Les résultats ont été publiés dans le cadre de la nouvelle campagne « Feel Connected to Europe » de l’entreprise médiatique.

Michael Peters, PDG d’Euronews, a déclaré qu’après le Brexit, la capacité de la Grande-Bretagne à rester connectée à l’Europe repose sur une “compréhension commune entre le Royaume-Uni et ses voisins géographiques, économiques et culturels les plus proches”.

Les résultats peuvent ne pas choquer certaines personnes qui ont regardé la famille royale au fil des ans.

Par conséquent, son règne est en passe d’être relativement court.

Le prince William, 39 ans, est le prochain en ligne et prendra un jour la succession de son père, tandis que Kate restera soit duchesse soit promue reine consort.

Malgré le scepticisme des Européens, la reine reste le monarque le plus populaire au monde.

Le système financier en place signifie que les contribuables britanniques contribuent à la Couronne via la subvention souveraine tandis que la maison royale apporte également de l’argent pour stimuler l’économie.

Les estimations du magazine Forbes évaluent la valeur de la Maison de Windsor à 19 milliards de livres sterling.

Cette semaine, les fans royaux garderont un œil sur les retrouvailles entre le prince William et le prince Harry.

Le duc de Sussex devrait s’envoler pour le Royaume-Uni avant la réunion du 1er juillet avec son frère aîné.

Le couple dévoilera une statue en l’honneur de leur défunte mère au palais de Kensington à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire.

La comparution conjointe interviendra quelques mois seulement après que Harry a déclaré que sa relation autrefois forte avec William s’était réduite à “l’espace” lors de sa conversation avec Oprah.