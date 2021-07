Avertissement de licence de télévision: la BBC “serre la vis” alors que les Britanniques âgés sont “menacés” dans une nouvelle répression | Royaume-Uni | Nouvelles

Licence TV : Dennis Reed critique le plan “stupide” de la BBC

Plus de 75 ans à travers le pays ont reçu des lettres leur disant qu’ils devraient frapper à la porte s’ils n’agissent pas d’ici le 4 août. Les frais de 159 £ ont été imposés au groupe d’âge il y a un an et 260 000 refusent toujours de remettre l’argent. . Les patrons de la BBC insistent sur le fait qu’ils adoptent une approche douce pour encourager le paiement alors que l’anniversaire de 12 mois se profile dimanche.

Mais plus de 75 ans à Maidstone, Bath, Cambridge, Guildford et en Écosse ont tous déclaré avoir reçu une lettre au cours des derniers jours les avertissant que leurs coordonnées seraient transmises aux équipes locales d’application de la loi pour enquête s’ils ne parviennent pas à entrer en contact avec TV Licensing.

Les militants ont déclaré que les cas ne sont « que la pointe de l’iceberg » et que les lettres sont une « tentative concertée de serrer la vis ».

Capita, qui applique le paiement des frais de licence, effectue des visites de service client au domicile des retraités à partir du mois prochain.

Mais la BBC a insisté hier soir sur le fait qu’il n’était « tout simplement pas vrai » que des lettres d’exécution aient été envoyées à des personnes âgées qui détenaient auparavant une licence gratuite.

Silver Voices a déclaré avoir été contacté par six membres de plus de 75 ans qui ont reçu la lettre de “menace” et au moins deux ont confirmé détenir la licence gratuite auparavant.

Avertissement de licence de télévision: la BBC “serre la vis” alors que les Britanniques âgés sont “menacés” dans une nouvelle répression (Image: GETTY)

Rang de licence de télévision: les retraités manifestent après la suppression des allocations gratuites (Image: GETTY)

Le groupe a insisté sur le fait que le nombre réel de personnes touchées est probablement beaucoup plus élevé, car beaucoup plus de personnes ne se seront pas manifestées.

Le réalisateur Dennis Reed a accusé la BBC de trouver des moyens de réduire le nombre de retraités qui ont refusé de payer à l’approche du premier anniversaire de l’introduction des frais.

Il a déclaré: «Je pense que 300 000 plus de 75 ans ont été retirés de la base de données depuis janvier parce que c’est la seule façon dont leurs chiffres s’additionnent.

«Ce sont peut-être des agents locaux qui font cela. Ils utilisent différentes manières de dégonfler les chiffres.

“Je pense que ce n’est que la pointe de l’iceberg.”

Le non-paiement de la licence TV peut entraîner une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 £. Le non-paiement de la peine peut entraîner une peine de prison.

M. Reed a ajouté : « Nous atteignons les moments déterminants de cette campagne. La BBC doit maintenant décider si elle va mettre à exécution ses menaces d’amendes et potentiellement d’emprisonner des centaines de milliers de personnes âgées, ou si elle va reculer et chercher une solution à ce différend. »

Actualités des licences TV : protestation contre la gratuité des plus de 75 ans (Image : GETTY)

Lord Foulkes, coprésident du Groupe parlementaire multipartite pour les personnes âgées, a déclaré : « Je suis consterné par l’insensibilité et le double jeu de la BBC à ce sujet. Ils nous ont dit qu’ils ne prendraient pas cette mesure.

« Ils parlent d’équité dans leur lettre.

« Qu’est-ce qui est juste de menacer les retraités pauvres d’actions qui pourraient les mener à la prison ?

«Les personnes qui ont reçu la lettre doivent contacter leur député et demander ce qu’elles devraient réduire pour pouvoir payer.

“En attendant, le gouvernement et la BBC devraient se mettre autour de la table pour trouver un moyen de mettre fin au serrage de la vis sur certains des plus pauvres de notre société.”

L’ancien joueur de cricket Lord Botham a déclaré que de nombreux téléspectateurs plus âgés avaient payé « à contrecœur » et « resteraient assis sur leur chéquier » à l’avenir.

“La BBC menace maintenant d’envoyer les garçons pour ce qu’elle appelle des” visites de service client “”, a-t-il déclaré. “Le public peut voir à travers cette langue orwellienne et ne supportera jamais que la BBC intimide les personnes âgées”, a-t-il ajouté.

Licence TV : le patron de Silver Voices s’en prend aux retraités

Jan Shortt, chef de la Convention nationale des retraités, a fait part de ses craintes quant à l’impact du projet de loi sur les personnes âgées qui sont juste au-dessus de la limite d’admissibilité au crédit de retraite.

Elle a déclaré: «Ce sont les gens avec très peu, voire rien, de leur pension à la fin de la semaine. «Ce sont des retraités qui doivent prendre des décisions quotidiennes sur ce pour quoi ils dépensent leur argent – nourriture, loyer, factures de services publics.

“C’est aussi le groupe de retraités qui risque de tomber dans la pauvreté car sans accès au Crédit de pension et sans passerelle vers d’autres prestations, ils ont du mal à faire face au coût de l’inflation sur un revenu fixe sans parler d’une licence TV.

« Le problème pour NPC est de savoir comment seront traités les retraités qui n’ont pas les revenus leur permettant de payer les 3 £ par semaine.

« Une société qui accepte la plus forte augmentation de revenus enregistrée pour les milliardaires pendant la pandémie, mais qui s’attend à ce que les personnes âgées de 75 ans et plus aient du mal à payer une licence de télévision avec la pension d’État la plus inadéquate du monde économiquement développé, montre à quel point nos priorités sont erronées. . “

Prix ​​des licences TV en Europe (Image : EXPRESS)

Les patrons de la BBC récolteront 400 millions de livres sterling sur les plus de 75 ans au cours de la première année d’accusation.

La société a déclaré que plus de neuf ménages sur dix sur 75 ont maintenant pris des dispositions pour leur nouveau permis et a nié que des lettres de menace aient été envoyées à des personnes âgées qui n’avaient auparavant pas à payer.

Un porte-parole de TV Licensing a déclaré : « Ce n’est tout simplement pas vrai. Aucune lettre d’exécution n’a été envoyée aux personnes âgées qui détenaient auparavant une licence gratuite et ce n’est pas la lettre que nous avons envoyée à 260 000 clients plus âgés.

“Comme nous l’avons annoncé le mois dernier, nous avons écrit et confirmé l’arrangement de fin de transition, le support disponible et les étapes simples à suivre pour se mettre en place.”