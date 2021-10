Avertissement de l’OMS Covid: WBody émet un avertissement sombre alors que la pandémie devrait « s’étendre profondément jusqu’en 2022 » | Monde | Nouvelles

Le groupe d’organisations caritatives, qui comprend Oxfam et UNAids, a également critiqué le Canada et le Royaume-Uni pour avoir acheté des vaccins pour leurs propres populations via Covax, le programme mondial soutenu par l’ONU pour distribuer les vaccins de manière équitable.

Les statistiques officielles montrent que, plus tôt cette année, le Royaume-Uni a pris 539 370 doses de Pfizer tandis que le Canada a pris un peu moins d’un million de doses d’AstraZeneca.

Rohit Malpani, conseiller en santé mondiale d’Oxfam, a accusé les deux pays développés de « doubler » dans l’approvisionnement en vaccins, après que les deux pays ont conclu leurs propres accords avec des sociétés pharmaceutiques.

Cela « signifie que les pays les plus pauvres, qui sont déjà en queue de peloton, finiront par attendre plus longtemps », a-t-il déclaré.