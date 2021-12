Avertissement de neige au Royaume-Uni : le matin de la veille de Noël menacé par un énorme mur de neige de 8 pouces | Météo | Des nouvelles

Les météorologues ont averti les Britanniques de s’attendre à jusqu’à huit pouces de neige aux altitudes les plus élevées, d’autres zones étant frappées par des pluies verglaçantes inégales. L’avertissement de neige est en place pour certaines parties de l’Écosse, principalement à l’intérieur et à des altitudes plus élevées, et le Met Office a averti les navetteurs de préparer un kit d’hiver pour les véhicules.

Le service météorologique national du Royaume-Uni a également averti que les voyages pourraient être perturbés, en particulier pour les trajets plus longs, que les gens pourraient effectuer avant les vacances de samedi.

Cependant, l’avertissement de neige jaune ne couvre pas le jour de Noël lui-même.

Les chutes de neige devraient se poursuivre pendant la nuit, puis diminuer en averses de neige éparses vendredi matin avant de s’arrêter.

Le prévisionniste principal d’AccuWeather, John Gresiak, a déclaré à Express.co.uk que certaines régions devraient même s’attendre à un Noël blanc.

LIRE LA SUITE: Met Office émet une nouvelle alerte jusqu’à 4 pouces de neige

M. Gresiak a révélé que l’air devrait rester trop doux pour que la neige tombe au cours des deux prochains jours plus au sud.

Quelques averses de pluie sont attendues, principalement du vendredi après-midi jusque dans la nuit et de nouveau de la nuit de la veille de Noël au matin de Noël.

Les prévisions du Met Office pour le Royaume-Uni entre le 27 décembre et le 5 janvier indiquent : « Cette période reste quelque peu incertaine dans les détails, mais voit généralement une scission entre l’air plus froid au nord et l’air plus doux au sud.

« Je cherche à rester instable avec d’autres épisodes de pluie pour la plupart au début.

« Au sud, temps doux et instable, avec de la pluie et des vents forts occasionnels.

«Au nord, des conditions plus stables avec des périodes plus lumineuses et des vents qui s’atténuent lentement pour conduire peut-être à du gel ou de la glace.

« Devenir plus doux dans les régions du nord avec le temps.

«Le long de la frontière, possibilité de conditions météorologiques importantes avec de la neige parfois probable, en plus des dangers hivernaux associés.

« Devenir plus froid que la moyenne à l’approche de janvier avec des périodes instables et plus douces très probablement pour l’ouest et le sud. »