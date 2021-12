L’avertissement jaune a été mis en place par le Met Office avant le week-end de Noël.

L’avertissement est en vigueur pour les 23 et 24 de ce mois.

Le Met Office a donné des indications sur ce à quoi s’attendre pendant l’avertissement.

Il dit: « Certaines routes et voies ferrées sont susceptibles d’être affectées par des temps de trajet plus longs par les services routiers, de bus et de train. »

Plus à venir…