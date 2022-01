Avertissement de neige au Royaume-Uni : le Met Office émet une nouvelle alerte au « blizzard » – des vents féroces de 70 mph vont frapper | Météo | Des nouvelles

L’avertissement météorologique s’applique à certaines parties de l’Écosse, notamment Grampian, Orkney et Shetland, Central, Tayside, Fife, les Highlands et Eilean Siar. Pour ces parties de l’Écosse, la vitesse du vent devrait atteindre 70 mph. Le Met Office a également averti que des « conditions de blizzard » étaient à prévoir.

L’avertissement météo jaune s’applique jusqu’à mardi et mercredi matin.

Le Met Office ajoute : « Les averses, accompagnées de vents forts, deviendront de plus en plus fréquentes et hivernales jusqu’à mardi à tous les niveaux, avant de s’éteindre mercredi matin.

« En dessous de 100 m, les accumulations sont plus susceptibles d’être temporaires et de neige fondante.

« Plus grande probabilité d’accumulations plus importantes (2-5, et par endroits 10-15 cm) au-dessus de 200m.

« En combinaison avec des vents soufflant en rafales de 50 à 60 mph, peut-être 70 mph sur les sommets exposés, des conditions de blizzard temporaires et des chutes de neige sur les routes de niveau plus élevé sont probables.

« Des rafales d’environ 70 mph sur les côtes exposées généreront de grosses vagues et des conditions côtières dangereuses à quelques endroits. »

Le Met Office a également averti que les conditions de conduite seraient difficiles.

Les itinéraires de transport local devraient également prendre plus de temps que prévu.

7 cm supplémentaires de neige sont attendus au Pays de Galles samedi matin.

Ces niveaux de neige s’accompagnent de basses températures dans tout le pays, l’Écosse voyant le mercure chuter à -5C.

Commentant les prévisions entre le 5 et le 14 janvier, le Met Office déclare : « Un début froid et glacial pour cette période, avant que la pluie ne se propage de l’ouest.

« Cette pluie peut être parfois abondante et pourrait être précédée d’une courte période de neige, principalement dans les régions du nord.

« Les nuages ​​et la pluie vont probablement se dissiper, ce qui entraînera des conditions plus sèches et plus lumineuses plus au sud et à l’est.

« Généralement venteux pour tous, les vents les plus forts accompagnant la pluie au nord et à l’ouest.

« Dans l’ensemble, les températures devraient être proches ou supérieures à la moyenne, bien que certaines périodes temporaires plus froides soient probables.

« Au cours de la dernière partie de cette période, une poursuite du régime plutôt changeant est attendue avec des périodes de temps humide et venteux, cependant, entrecoupées de périodes plus sèches et plus lumineuses. »