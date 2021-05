Avertissement de pénurie de puces d’Apple repris par Foxconn; détérioration

L’assembleur clé de l’iPhone, Foxconn, a fait écho à l’avertissement de pénurie de puces d’Apple selon lequel la production sera touchée ce trimestre, affirmant que le délai de livraison de certaines puces est maintenant de quelque chose jusqu’à un an.

Apple a déclaré lors de son dernier appel sur les résultats que bien que l’impact sur la production d’iPhone serait limité, il s’attendait à des pénuries d’iPad et de Mac …

Les fermetures d’usines dans le monde pendant la pandémie ont conduit à un énorme arriéré dans la production de puces, notamment dans les composants banals mais vitaux comme les pilotes d’affichage.

La production de l’iPhone a été relativement peu affectée car Apple commande ses propres puces de la série A à TSMC et est un client si important qu’il est en mesure de négocier la priorité des fournisseurs d’autres composants – y compris, dans certains cas, des lignes de production entières dédiées à Cupertino. entreprise.

Cependant, même Apple n’est pas à l’abri, et le directeur financier Luca Maestri a déclaré que l’impact de ce trimestre serait probablement significatif.

Maestri a déclaré aux investisseurs lors de la conférence téléphonique que les contraintes pourraient coûter à l’entreprise entre 3 et 4 milliards de dollars de revenus pour le troisième trimestre fiscal. Malgré cela, Maestri a déclaré qu’Apple prévoyait une croissance des revenus pour le trimestre à «deux chiffres forts» d’une année sur l’autre. «Nous souhaitons avoir plus d’inventaire d’iPad et de Mac», a ajouté Maestri.