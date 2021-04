Avertissement de réapprobation du vaccin CDC J&J ⋆ 10z viral

Aditi Agarwal administre un vaccin contre le coronavirus sur un site de vaccination de masse au Lumen Field Event Center à Seattle, Washington, le 13 mars 2021 (Crédit: Lindsey Wasson / .)

Les États-Unis reprendront les vaccinations contre le COVID-19 Johnson & Johnson après que les responsables de la santé aient levé une pause de 11 jours sur les injections sur la recommandation d’un comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention vendredi.

La pause dans les vaccinations a été déclenchée par des inquiétudes concernant six cas d’un caillot sanguin rare survenu sur plus de 7 millions de personnes ayant reçu le vaccin aux États-Unis.

Le panel a voté par 10 contre 4 pour recommander la reprise des vaccinations, affirmant que les avantages du vaccin l’emportaient sur le risque rare de caillots sanguins. Cependant, le groupe a suggéré que le vaccin comprenne un avertissement concernant le risque accru de caillots sanguins très rares mais graves.

«Les présentations et les discussions d’aujourd’hui m’ont convaincu que lever la pause sur le vaccin de J & J est dans le meilleur intérêt de santé publique de la population américaine», a déclaré le Dr Henry Bernstein, professeur de pédiatrie à la Zucker School of Medicine à Hofstra / Northwell à New York.

Après la mise en place de la pause le 13 avril, neuf autres cas confirmés d’AVC rare ont été signalés. Un petit nombre d’autres cas potentiels sont en cours d’examen.

Parmi les cas confirmés, trois patients sont décédés, tandis que sept autres restent hospitalisés.

Tous les cas de la coagulation, appelée «thrombose avec syndrome de thrombocytopénie», se sont produits chez des femmes, dont la plupart étaient âgées de 18 à 49 ans. Aucune condition médicale ou médicament n’a lié les cas, selon NBC News.

Le Dr Joanne Waldstreicher, médecin-chef de Johnson & Johnson, a partagé le langage d’une étiquette d’avertissement potentielle qui ordonne à ceux qui reçoivent le vaccin «de consulter immédiatement un médecin s’ils développent un essoufflement, des douleurs thoraciques, un gonflement des jambes, des douleurs abdominales persistantes, »Ainsi que des symptômes neurologiques, tels qu’une vision trouble ou des maux de tête sévères et persistants.

Envoyez un conseil à l’équipe de presse de NR.