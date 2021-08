Avertissement de suivi de la foudre : la carte indique l’emplacement exact de l’orage qui frappera dans HEURES Météo | Nouvelles

Une série d’avertissements météorologiques ont été émis à travers le Royaume-Uni aujourd’hui, le temps humide affectant la majorité de l’Angleterre et certaines parties du Pays de Galles.

Le Met Office a émis un avertissement de pluie jaune qui s’étend sur certaines parties de l’Irlande du Nord, de l’Angleterre et du Pays de Galles, avec quelques orages probables.

Certaines parties du sud du Pays de Galles et des régions d’Angleterre, notamment Birmingham, Manchester, Oxford, Bath, s’étendant même jusqu’à Exeter, seront affectées par les averses.

L’avertissement jaune couvre également plus de la moitié de l’Irlande du Nord, s’étendant de Belfast à Newry et englobant jusqu’à Lisnaskea.

Les zones connaîtront de fortes pluies, des averses et des orages isolés plus tard dans la journée, mais le Met Office a indiqué que de nombreuses zones « rateront le pire ».

Certaines régions verront 20 mm de pluie en une heure, avec 30 à 40 mm possibles en deux heures.

Les zones englobant de près de St Albans à Cambridge, des parties de Londres et jusqu’à Canterbury devraient connaître les pires conditions.

Ils indiquent qu’en raison de la pluie pendant la nuit et le matin, des averses et des orages plus forts devraient éclater cet après-midi et ce soir.

Alors que des orages sont probables, la pluie est susceptible d’être le principal danger.

LIRE LA SUITE: Les conducteurs de décapotables «pourraient avoir des problèmes» en raison d’orages

L’avertissement jaune alerte le public des dangers potentiels posés par les conditions météorologiques extrêmes attendues, qui pourraient inclure des inondations et des perturbations des transports.

Les conditions de conduite sont susceptibles d’être affectées par les embruns, l’eau stagnante et/ou la grêle, entraînant des temps de trajet plus longs en voiture et en bus, il est donc conseillé au public de faire preuve de prudence sur les routes.

Les maisons et les entreprises pourraient être affectées par des inondations soudaines, les conditions météorologiques devant affecter les transports publics.

Dans les zones touchées par des inondations ou des coups de foudre, il existe un risque de retard et d’annulation des services de train et de bus.

Les coups de foudre pourraient causer des dommages possibles dus aux coups de foudre, à quelques endroits et une perte de courant à court terme ou d’autres services est possible.