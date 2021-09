Avertissement de supervolcan : une éruption « catastrophique » est « inévitable » alors que l’étude remet en cause les théories | Sciences | Nouvelles

Le volcan de Yellowstone a longtemps laissé le public s’inquiéter qu’il puisse un jour exploser, malgré les experts de l’United States Geological Survey (USGS) affirmant qu’il n’y a aucune raison de croire qu’il le fera à nouveau. Ce n’est que l’un des quelque 12 supervolcans à travers la Terre – chacun au moins sept fois plus grand que le mont Tambora, qui a connu la plus grande éruption de l’histoire enregistrée. Et une équipe de recherche internationale a déclaré qu’il faudrait peut-être repenser la façon dont leurs superéruptions potentiellement catastrophiques sont prédites.

Le professeur Martin Danisik, du Centre John de Laeter basé à l’Université Curtin, a déclaré que les supervolcans étaient souvent entrés en éruption plusieurs fois avec des intervalles de dizaines de milliers d’années entre les grandes éruptions, mais on ne savait pas ce qui s’était passé pendant les périodes de dormance.

Il a déclaré: “Comprendre ces longues périodes de dormance déterminera ce que nous recherchons chez les jeunes supervolcans actifs pour nous aider à prédire les éruptions futures.

“Les super-éruptions sont parmi les événements les plus catastrophiques de l’histoire de la Terre, libérant d’énormes quantités de magma presque instantanément.

“Ils peuvent avoir un impact sur le climat mondial au point de faire basculer la Terre dans un” hiver volcanique “, qui est une période anormalement froide qui peut entraîner une famine généralisée et une perturbation de la population.

“Il est important d’apprendre comment fonctionnent les supervolcans pour comprendre la menace future d’une inévitable super-éruption, qui se produit environ une fois tous les 17 000 ans.”

L’équipe a enquêté sur le magma laissé après la superéruption de Toba il y a 75 000 ans, qui a montré que le volcan était actif longtemps après l’événement.

Le professeur Danisik a ajouté: “En utilisant ces données géochronologiques, l’inférence statistique et la modélisation thermique, nous avons montré que le magma a continué à suinter dans la caldeira, ou dépression profonde créée par l’éruption du magma, pendant 5 000 à 13 000 ans après la super-éruption, et puis la carapace des restes de magma solidifié a été poussée vers le haut comme une carapace de tortue géante.

“Les résultats ont remis en cause les connaissances existantes et l’étude des éruptions, qui impliquent normalement la recherche de magma liquide sous un volcan pour évaluer les risques futurs.

“Nous devons maintenant considérer que des éruptions peuvent se produire même si aucun magma liquide n’est trouvé sous un volcan – le concept de ce qui est” éruptible ” doit être réévalué.

“Alors qu’une super-éruption peut avoir un impact régional et mondial et que la récupération peut prendre des décennies, voire des siècles, nos résultats montrent que le danger n’est pas terminé avec la super-éruption et que la menace d’autres dangers existe pendant plusieurs milliers d’années après.

“Apprendre quand et comment le magma éruptible s’accumule, et dans quel état se trouve le magma avant et après de telles éruptions, est essentiel pour comprendre les supervolcans.”

L’article, “Resurgence initiation and subsolidus eruption of cold carapace of warm magma at Toba Caldera, Sumatra”, a été publié dans la revue Nature—Earth and Environmental Sciences.

L’éruption la plus jeune de Toba est une éruption supervolcanique qui s’est produite il y a environ 75 000 ans sur le site de l’actuel lac Toba à Sumatra, en Indonésie.

C’est l’une des plus grandes éruptions explosives connues de la Terre.

La théorie de la catastrophe de Toba soutient que cet événement a provoqué un hiver volcanique mondial de six à dix ans et peut-être un épisode de refroidissement de 1 000 ans.