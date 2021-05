Avertissement de tempête au Royaume-Uni: «Éruption» d’averses «vigoureuses» au pays du blitz | Météo | Nouvelles

Les Britanniques ont été avertis que le tonnerre et la foudre se profilent à l’horizon alors que les conditions météorologiques instables se poursuivent au cours du week-end et dans la semaine prochaine. Le météorologue de la BBC, Tomasz Schafernaker, a déclaré que les averses qui ont frappé certaines parties du pays cette semaine seront reproduites au cours des prochains jours.

Il a déclaré dimanche qu’il y aurait une bande de basse pression qui apporterait de fortes pluies dans certaines parties du Royaume-Uni.

Il a déclaré que le Pays de Galles et l’Est de l’Angleterre sont particulièrement vulnérables car ils seront à l’épicentre du groupe.

Il a expliqué: «Lorsque vous êtes au centre de la dépression … les douches ont tendance à être encore plus vigoureuses.

“Vous obtenez de gros nuages ​​d’orage qui se forment et voyez cette véritable éruption cutanée à travers le Royaume-Uni.”

Il a déclaré que les températures oscilleraient entre 12 ° C et 15 ° C dimanche.

Et il a prédit “de nouvelles averses” tout au long de lundi alors que l’air froid est amené du nord.

Mardi, il y aura «de l’air froid venant du nord», ce qui rendra les conditions de plus en plus instables.

Il a expliqué: “Si vous ajoutez l’air froid avec le fort soleil de mai, vous obtenez plus de nuages ​​d’orage et c’est la tendance de la semaine prochaine.”

LIRE LA SUITE: Des taches solaires commencent à se former sur le Soleil alors que la NASA le remarque

Il couvre la région ouest de l’Irlande du Nord.

Les experts météorologiques ont averti les communautés d’être en alerte pour d’éventuelles pannes de courant causées par “de fortes averses éparses et des orages”.

On s’attend également à une certaine perturbation des déplacements locaux.

Les météorologues ont déclaré: «Il y a de bonnes chances que les conditions de conduite soient affectées par les embruns, l’eau stagnante et / ou la grêle, ce qui entraînera des temps de trajet plus longs en voiture et en bus.

«Une certaine perte de courant à court terme et d’autres services est probable.

“Certaines inondations de quelques maisons et commerces sont probables, entraînant des dommages aux bâtiments ou aux structures.”

Londres devrait continuer à pleuvoir samedi, dimanche et lundi avant que les choses ne s’améliorent légèrement mardi. Les températures seront comprises entre 14 ° C et 16 ° C au cours des prochains jours.

Ce soir, “les nuages ​​devraient s’épaissir au petit matin, avec une bande de pluie venant du sud-ouest”, selon les experts météorologiques.

Samedi amènera “une bande de pluies d’averses balayant la région, laissant derrière elles des vagues de soleil mais aussi des averses éparses se développant”.

Les météorologues ont averti les Londoniens que les averses “seront parfois fortes et orageuses”.