Avertissement de tempête au Royaume-Uni : la Grande-Bretagne sera frappée par la foudre alors que la chaleur européenne déclenche la frénésie | Météo | Nouvelles

Les prévisions de Netweather pour ce week-end ont prédit “des averses fortes et même orageuses” à travers le pays, car la basse pression de l’ouest continue d’influencer la météo britannique pour la fin de cette semaine. Selon les prévisionnistes, une pluie frontale et davantage de nuages ​​arriveront en Grande-Bretagne dimanche alors qu’un centre bas se déplacera juste au-dessus du pays. Le pays pourrait également voir des températures entre 25C et 27C au cours du week-end alors que l’air chaud et humide est tiré du sud, selon un autre graphique de Netweather.

Le graphique montre la nation en couches de couleurs rouge foncé et orange alors que la chaleur de la France se dirige lentement vers le nord-ouest.

Selon le graphique, le sud-est de l’Angleterre devrait connaître les températures les plus élevées.

Cela survient alors que plus de 1,5 pouce de pluie est attendu dans certaines régions du pays ce week-end avec des orages couvrant une énorme partie du pays.

L’avertissement d’orage du Met Office sera en vigueur de 12h à 22h samedi.

Les régions qui devraient être touchées comprennent les East Midlands, l’est de l’Angleterre, Londres, le sud-est de l’Angleterre, le nord-est de l’Angleterre, le Pays de Galles, les West Midlands, le Yorkshire et Humber, le nord-ouest de l’Angleterre, l’Irlande du Nord et le sud-ouest de l’Angleterre.

L’avertissement du Met Office se lit comme suit: “Après la pluie pendant la nuit et le matin, des averses et des orages plus forts devraient éclater en fin de matinée.

“Celles-ci se sont généralisées dans l’après-midi, avec des averses torrentielles possibles à quelques endroits, apportant environ 20 mm de pluie en moins d’une heure et 30 à 40 mm de 1,2 à 1,6 pouces en quelques heures.

“La foudre et la grêle peuvent constituer des dangers supplémentaires à certains endroits.”

LIRE LA SUITE: Avertissements météorologiques du Met Office alors que la foudre et la pluie écrasent le Royaume-Uni

Le Met Office a averti que les conditions de conduite sont susceptibles d’être affectées par les fortes précipitations avec des embruns, de l’eau stagnante et/ou de la grêle, ce qui les rend potentiellement dangereuses pour les conducteurs.

Le public doit s’attendre à des temps de trajet plus longs et à des retards dans les services de train.

En plus de cela, une perte de puissance à court terme est possible, avec des dommages possibles dus à la foudre.

L’inondation de quelques maisons et commerces pourrait se produire dans certaines régions.

L’avertissement conclut que de nombreux endroits rateront le pire des orages, mais de fortes averses et des orages peuvent perturber les transports et peut-être des inondations.

Actuellement, il n’y a pas d’avertissements pour dimanche et la semaine prochaine.