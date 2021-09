Avertissement de tempête au Royaume-Uni : le vortex polaire de l’Atlantique Nord va écraser la Grande-Bretagne en 48 HEURES – nouvelles cartes | Météo | Nouvelles

Selon les cartes de WXCharts et les prévisions, le Royaume-Uni devrait être frappé par une explosion de pluie et de vent ainsi que par des températures froides à partir de lundi. Les experts ont déclaré qu’après un week-end chaud en raison de la haute pression des Açores, un “front froid” débuterait octobre avec un temps humide.

Sur les cartes de WXCharts, le vortex polaire de l’Atlantique devrait frapper l’Irlande du Nord et l’ouest de l’Écosse vers 15 heures dimanche.

Jusqu’à 5 mm de pluie par heure frapperont Belfast dimanche soir, avec des vents atteignant 30 mph.

Lundi à minuit, la pluie et les vents se seront déplacés à travers le Royaume-Uni, une grande partie de l’Écosse, du Pays de Galles et de l’est de l’Angleterre ayant trempé pendant la nuit.

Après un lundi plus doux, des précipitations allant jusqu’à 5 mm par heure reviendront pendant la nuit et jusqu’à mardi, frappant l’Écosse, le Pays de Galles et les Cornouailles.

Adam Thornhill, météorologue expert du Met Office, a déclaré que le week-end continuerait à être chaud avant que la pression atlantique n’apporte un vortex polaire.

Il a déclaré: “Pour le reste de cette semaine et pour le week-end, nous continuerons à voir des systèmes de basse pression apporter un temps venteux au nord du Royaume-Uni tandis que plus au sud, le temps plus sec et plus chaud reste grâce à l’influence des hautes pressions qui s’étendent vers le haut des Açores.

“Cependant, un changement de position du courant-jet apporte un changement dans notre temps la semaine prochaine, permettant à un front froid associé à un système dépressionnaire dans l’Atlantique Nord de se propager vers l’est, apportant des conditions humides et venteuses à travers tout le pays tout au long de lundi. .

« Derrière le front froid, les conditions seront beaucoup plus automnales avec une sensation plus fraîche et des averses violentes pour beaucoup. »

LIRE LA SUITE : Crise du pétrole EN DIRECT : « Idiots ! La fureur éclate dans la frénésie d’achat de panique

Nicola Maxey, prévisionniste du Met Office, a également déclaré au Mirror : « Cela a été un mois de septembre fantastique, mais nous allons probablement voir la température baisser à partir de lundi, avec du vent et de la pluie.

“Il y aura une masse d’air plus froide, après que certains endroits voient 24°C ce week-end. Nous allons voir un changement et cela redeviendra les conditions typiques que nous voyons à cette période de l’année.”

Le Met Office a ensuite ajouté dans une prévision “la semaine prochaine aura une sensation plus automnale avec des vents en rafales dans de nombreuses régions du pays”.

Dans leurs prévisions, ils ont ajouté que “les systèmes météorologiques traversant l’Atlantique” ont tendance à “apporter un temps humide et souvent venteux sur nos côtes” au Royaume-Uni.

A NE PAS MANQUER

Le Met Office a ensuite déclaré: «Une bande d’averses violentes, parfois intenses, traverse une grande partie du Royaume-Uni jusqu’à lundi, entraînant une baisse notable des températures pour la semaine à venir.

“En tant que telles, les zones orientales devraient commencer chaudement et bien une fois que la brume inégale se sera dissipée lundi avant cela. Vents venteux avec risque de coups de vent pour les îles du Nord.

“Un modèle cyclonique se développera probablement à partir de mardi et jusqu’en octobre, apportant une condition largement instable à travers le Royaume-Uni avec une division très générale du nord-ouest au sud-est.

“Averses et longues périodes de pluie vers les régions du nord, le sud-est étant peut-être plus sec et plus ensoleillé.

“Cependant, le temps instable pourrait encore se propager vers le sud avec des épidémies de pluie.

“Les températures sont proches de la moyenne mais pourraient augmenter légèrement vers la fin de cette période.”

Cela survient alors qu’une prévision à long terme indiquait que la première semaine d’octobre verra les températures grimper jusqu’à 20 °C.

Le premier week-end d’octobre devrait voir le mercure atteindre 20C (68f) le samedi 2 octobre.

Les graphiques des températures maximales montrent que certaines parties du centre et du sud de l’Angleterre virent à l’orange lorsque l’air chaud se déplace à travers le pays.

Selon les graphiques de Netweather, la Grande-Bretagne semble attirer des panaches d’air chaud du sud de la France alors que les températures grimpent jusqu’au milieu des années vingt de l’autre côté de la Manche.

Le dimanche 3 octobre, le mercure restera légèrement au-dessus de la moyenne avec les hauts-adolescents attendus dans les régions du centre et du sud-est.