Les prévisionnistes du Space Weather Prediction Center (SWPC), une unité du département américain du Commerce relevant de la NOAA, ont émis un avertissement de tempête géomagnétique G2 pour le 11 octobre.

Les tempêtes solaires sont classées sur une échelle de G1 à G5 – une étant la plus faible et cinq ayant le plus de potentiel de dommages.

Mais même un piétinement G1 peut créer des problèmes pour des milliards, car les experts s’attendent à des fluctuations du réseau électrique et à des impacts mineurs sur les opérations des satellites.

