Avertissement de tempête solaire : des particules chargées du Soleil vers la Terre « glissent latéralement » – l’impact est prévu | Sciences | Nouvelles

« Ces tempêtes résultent des variations du vent solaire qui produisent des changements majeurs dans les courants, les plasmas et les champs de la magnétosphère terrestre. »

Une tempête solaire mineure est assez insignifiante, bien qu’elle puisse entraîner de faibles fluctuations du réseau électrique et perturber les opérations des satellites.

L’effet le plus visible est l’apparition d’aurores dans les cercles polaires – Aurora Borealis au nord et Aurora Australis au sud.

À l’autre extrémité de l’échelle, les tempêtes extrêmes sont très dangereuses et provoquent l’effondrement de réseaux électriques entiers, provoquent des pertes de communication et provoquent l’apparition d’aurores vers le sud jusqu’au Texas et en Floride.