Une éjection de masse coronale (CME) de plasma et de champ magnétique s’est échappée du Soleil et devrait éventuellement frapper plus tard cette semaine. Le CME a été projeté vers la planète lundi lorsqu’un grand filament de magnétisme a jailli de la moitié inférieure du Soleil.

Le Dr Tamitha Skov, physicienne en météorologie spatiale, a averti qu’une récente éruption de filaments du Soleil porterait un coup dur au sud de la planète, provoquant de légères perturbations.

Elle a déclaré: «Les prédictions de la NASA montrent qu’une récente éruption de filaments semble porter un coup d’œil au sud de la Terre d’ici la fin du 11 décembre.

« Attendez-vous à une légère perturbation, mais les aurores sont possibles aux hautes latitudes avec des problèmes sporadiques de radio amateur et de GPS du côté nocturne de la Terre. »

Selon les astronomes de l’Agence spatiale nationale sud-africaine, il y a maintenant deux CME qui se dirigent potentiellement vers la Terre à partir d’éruptions de filaments.

Le premier CME devrait atteindre la Terre aujourd’hui vers 19 heures.

Cependant, leur confiance à cet égard est faible, en raison du nombre limité d’images disponibles pour l’analyse.

La seconde de ces éjections passera probablement la Terre avec une possible influence faible le 10 décembre vers 10h.

Ils ont déclaré: « Bien que la vitesse du vent solaire soit initialement à des niveaux de fond, elle devrait s’améliorer en raison des CME susmentionnés ou de l’influence possible du trou coronal 29 (CH29) dans le quadrant nord-ouest. »

À ces vitesses vertigineuses, les CME les plus rapides peuvent atteindre notre planète en aussi peu que 15 à 18 heures.

Le SWPC a déclaré : « Les CME plus lents peuvent mettre plusieurs jours à arriver.

« Ils grossissent à mesure qu’ils se propagent loin du Soleil et les CME plus grands peuvent atteindre une taille représentant près d’un quart de l’espace entre la Terre et le Soleil au moment où il atteint notre planète. »

Plus un CME est puissant, plus les tempêtes géomagnétiques ressenties autour de la planète sont fortes.

Les scientifiques classent ces tempêtes sur une échelle de « G1 Minor » à « G5 Extreme ».

Le SWPC a expliqué : « Une tempête géomagnétique est une perturbation majeure de la magnétosphère terrestre qui se produit lorsqu’il y a un échange très efficace d’énergie du vent solaire dans l’environnement spatial entourant la Terre.