Avertissement de tempête solaire : les experts sont « vraiment inquiets » car les pannes de courant mondiales « pourraient durer des semaines » | Sciences | Nouvelles

Il survient après une tempête solaire de niveau G2, causée par une éjection de masse coronale (CME), soufflée par le Soleil et a frappé la Terre mardi matin. Les tempêtes solaires sont classées de G1 à G5, de la plus haute à la plus basse, et même une tempête G2 aurait le potentiel de provoquer des coupures de courant et des pannes radio si elle entre en contact avec un satellite. Plus le rang de la tempête est élevé, plus son champ magnétique est fort et plus son impact peut être important.

Alors que la récente tempête solaire n’était que « modérée », le professeur Mathew Owen de l’Université de Reading, a averti que nous ne devrions pas exclure la possibilité qu’une tempête G5 frappe la Terre à l’avenir.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Ce qui nous préoccupe vraiment, c’est le système d’alimentation.

« Si vous avez un orage très intense, vous pouvez obtenir des courants supplémentaires dans votre système d’alimentation et à un moment donné, vos transformateurs ne peuvent tout simplement plus supporter cela, donc un orage très intense pourrait brûler les transformateurs.

« Le pire scénario absolu est une panne de courant mondiale, nous avons modélisé ces situations et cela peut arriver. »

Et dans ce scénario dévastateur, le professeur Owens a déclaré que les effets pouvaient durer des semaines.

Il a ajouté : « Ces transformateurs ne sont pas faciles à remplacer, il faut donc beaucoup de temps pour remettre votre réseau en état et fonctionner à nouveau s’ils s’effondrent.

« Vous espérez pouvoir le mettre en service en quelques jours, mais le pire des cas est de rester sans électricité pendant des semaines. »

Mais certaines parties du monde peuvent souffrir plus que d’autres.

Le professeur Owens a averti que les pays de haute latitude sont les plus à risque de subir les effets les plus graves.

La NOAA a déclaré que ces événements choquants se produisent lorsqu’il y a une période d’activité accrue en raison des vents solaires dans l’environnement spatial entourant la Terre.

Une tempête solaire terrestre peut déclencher une gamme différente d’effets tels que des fluctuations de puissance, mais peut également entraîner une visibilité différente des aurores boréales, plus communément appelées aurores boréales.

Alors que l’on craignait que la tempête G2 ne déchire les satellites et ne cause des ravages dans les communications mondiales, elle a également apporté avec elle un superbe affichage des aurores boréales.

Du Canada à New York, et même dans le nord de l’Écosse, des spectateurs chanceux ont pu admirer une vue imprenable sur le phénomène vert vif.