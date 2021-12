Avertissement de tempête solaire : SEPT taches solaires provoqueront le chaos de Noël pour la radio et le GPS : « Restez vigilants » | Sciences | Des nouvelles

Les prévisions de la physicienne en météorologie spatiale Dr Tamitha Skov ont souligné qu’un trou coronal massif dans le noyau du Soleil a rapidement « tourné dans la zone d’impact de la Terre », avertissant qu’il existe un « grand potentiel d’éruption ». Le Dr Skov a déclaré que le vent solaire rapide provenant du grand trou coronal menaçait jusqu’à 45% de chances d’une tempête majeure. Elle a ajouté qu’il y a jusqu’à sept amas de taches solaires sur le disque faisant face à la Terre, dont plusieurs qui sont de « grands joueurs de fusées éclairantes ».

Et elle a averti que bien qu’une « tempête solaire massive » ne soit pas dirigée vers la Terre, nous pourrions même avoir d’autres éruptions plus importantes qui présentent des « risques de panne d’électricité ».

Elle a ajouté : « Les fusées éclairantes recommencent à éclater, ressemblant presque à de petites ampoules de paparazzi, et cela pourrait signifier que nous pourrions bientôt avoir de plus grosses fusées éclairantes ici et provoquer des pannes radio pour les utilisateurs de GPS et les opérateurs de radio amateur, alors restez vigilant. «

Partageant sa prédiction sur Twitter, le Dr Skov a ajouté : « Les nouvelles prévisions sont en place ! Renseignez-vous sur la prochaine tempête solaire de Noël et son impact sur la Terre d’ici le 24 décembre. »

Une éruption solaire est une rafale intense de rayonnement provenant de la libération d’énergie magnétique associée aux taches solaires.

Les éruptions cutanées sont les événements explosifs les plus importants de notre système solaire et peuvent être repérées sous forme de zones lumineuses sur le soleil et elles peuvent durer de quelques minutes à plusieurs heures.

Les éruptions solaires n’impactent la Terre que lorsqu’elles se produisent du côté du soleil faisant face à la Terre.

Parce que les éruptions sont constituées de photons, elles sortent directement du site de l’éruption, donc si nous pouvons voir l’éruption, nous pouvons être touchés par elle.

Le Centre de météorologie spatiale des États-Unis (SWPC) classe les tempêtes solaires sur une échelle de « G1 Minor » à « G5 Extreme », cette dernière étant la plus dangereuse.

Bien que les tempêtes les moins bien classées ne soient pas considérées comme intenses, même les plus faibles peuvent provoquer de « faibles fluctuations du réseau électrique » et avoir un « impact mineur sur les opérations des satellites ».

Mais plus les tempêtes sont fortes, plus elles risquent de causer des ravages.

Une simple tempête classée G3 peut entraîner une charge de surface sur les satellites et « la traînée peut augmenter sur les engins spatiaux en orbite terrestre basse ».

Alors que les plus puissants peuvent même provoquer l’effondrement de réseaux électriques entiers, ce qui pourrait provoquer des pannes d’électricité.

Les puissantes tempêtes représentent également un risque pour la navigation GPS ainsi que pour les services de trafic et les communications par satellite.

Le SWPC a déclaré : « Pendant les tempêtes, les courants dans l’ionosphère, ainsi que les particules énergétiques qui précipitent dans l’ionosphère ajoutent de l’énergie sous forme de chaleur qui peut augmenter la densité et la distribution de la densité dans la haute atmosphère, provoquant une traînée supplémentaire sur satellites en orbite terrestre basse.

« Le chauffage local crée également de fortes variations horizontales de la densité ionosphérique qui peuvent modifier le trajet des signaux radio et créer des erreurs dans les informations de positionnement fournies par le GPS. »

Mais une caractéristique moins menaçante des tempêtes solaires est la possibilité d’observer des aurores.

Le mois dernier, les prévisionnistes ont prédit qu’une tempête solaire amènerait les aurores boréales, plus communément appelées aurores boréales, dans le ciel du nord de l’Écosse.