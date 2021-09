Avertissement de temps humide au Royaume-Uni : la Grande-Bretagne se prépare aux INONDATIONS alors que la pluie s’abat sur les côtes | Météo | Nouvelles

Selon les météorologues, le front froid du temps humide de cette semaine entraîne un risque d’inondations localisées dans une grande partie du pays, car octobre commence par un temps automnal. Manchester, Liverpool et les autoroutes du nord de l’Angleterre ont déjà connu des problèmes avec de fortes pluies et des inondations jeudi.

Dan Stroud, du Met Office, a déclaré à Express.co.uk : « Au cours de l’après-midi de samedi, les nuages ​​augmentent du sud-ouest avec une période de pluie persistante et parfois forte susceptible de se déplacer vers le nord-est à travers le Royaume-Uni.

“Les vents se renforcent dans le sud et l’est tard samedi après-midi et en soirée avec des coups de vent côtiers, avec des rafales à 60-70 mph le long de la côte sud par endroits.

“La zone de nuages ​​organisés et de pluie localement forte devrait se dégager du nord et de l’est dimanche, mais pourrait persister dans l’extrême nord-est de l’Écosse pendant une grande partie de la journée où il restera du vent pendant une grande partie de la journée, encore une fois avec des coups de vent côtiers. “

Il a ajouté que la plupart du Royaume-Uni “devrait voir un mélange de soleil et d’averses” après la période humide, mais “avec un risque de tonnerre”.

M. Stroud a également « noté que la confiance dans les détails n’est pas élevée pour le moment ».

Mary Gilbert, d’AccuWeather, a également déclaré à Express.co.uk : « Même avant le front froid du week-end, cette semaine devrait devenir très active à travers le Royaume-Uni.

«Une puissante tempête devrait pousser l’Irlande et le Royaume-Uni à la fin de la semaine et inaugurer des périodes de vents forts à presque coup de vent.

« Les vents de ce niveau peuvent être localement dommageables dans la nature et il existe un risque de dommages aux arbres et de pannes de courant.

«Des périodes de fortes pluies peuvent également accompagner ces vents en rafales.

“Toutes les zones prises sous un déluge peuvent rencontrer des problèmes d’inondation localisés, en particulier dans les zones de faible altitude ou à faible drainage.”

Vers la fin de jeudi, un front ouest de pression atlantique devrait pousser des pluies jusqu’à 10 mm par heure sur le Royaume-Uni.

L’Irlande du Nord, l’Écosse, le nord-ouest de l’Angleterre et le Pays de Galles devraient être trempés pendant la nuit, Cardiff connaissant le pire des temps.

Vendredi à 6 heures du matin, le front humide de l’Atlantique aura dépassé le Pays de Galles et traversera le sud-ouest de l’Angleterre jusqu’aux Midlands, Glasgow recevant des pluies allant jusqu’à 5 mm par heure.

Après une matinée humide, vendredi verra un temps plus sec pour une grande partie du Royaume-Uni, avec des périodes plus légères restant sur les côtes nord et ouest de l’Écosse.

Cependant, samedi à midi, un déluge de pluie frappe le sud de l’Angleterre et du Pays de Galles avec des précipitations entre 2 mm et 10 mm par heure, Plymouth et Bournemouth étant les plus touchées.

À 18 heures, selon les cartes de WXCharts, le front humide poussera vers le nord jusqu’aux Midlands et au nord de l’Angleterre, Belfast étant également touchée par 3 mm par heure de pluie, et Manchester connaissant une forte période de 10 mm par heure.

Au cours de la nuit, les précipitations les plus abondantes s’installeront en Écosse et dans le nord-est de l’Angleterre, tandis qu’une autre vague de pluie au sud s’abattra sur Londres et le sud-est,

Les conditions humides devraient disparaître d’ici dimanche, avant qu’une vague de pluie plus douce ne s’installe tout au long de la première semaine d’octobre.

Cela survient alors que Manchester a connu des crues éclair jeudi, avec une forte averse de pluie fermant une bretelle M60.

Un tweet de Highways North West a déclaré: “La bretelle de sortie M60 dans le sens inverse des aiguilles d’une montre à J17 (Manchester, Prestwich, Whitefield, A56) est actuellement FERMÉE en raison d’inondations sur la chaussée.

« Des agents de la circulation sont actuellement sur les lieux, des équipes de maintenance sont en route pour apporter leur aide. »

Les acheteurs n’ont pas non plus pu quitter Tesco à Failsworth en raison des averses.