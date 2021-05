Avertissement de tendance TikTok: le NHS appelle à l’interdiction des aimants alors que plus de 50 enfants sont emmenés à l’hôpital | UK | Nouvelles

De minuscules aimants en néodyme en forme de boule, qui sont largement vendus comme jouets de construction créatifs, ont lancé une tendance sur l’application de médias sociaux vidéo où les utilisateurs prétendent avoir des piercings faciaux en plaçant deux aimants de chaque côté d’une partie de leur visage. Plus particulièrement, des enfants ont accidentellement avalé les minuscules aimants après avoir prétendu avoir un piercing à la langue.

Les hauts responsables du NHS ont appelé à une interdiction totale des aimants après que la tendance dangereuse a laissé au moins 65 enfants nécessitant une intervention chirurgicale immédiate au cours des trois dernières années.

Le professeur Simon Kenny, directeur clinique national pour les enfants et les jeunes au NHS England, a déclaré : « Les aimants sont une source de fascination pour les enfants, et les jouets magnétiques peuvent ressembler à un moyen bon marché et joyeux d’occuper les enfants, mais en fin de compte, ils ne le sont pas. sûr et ne devrait pas être à vendre.

« Il n’y a rien d’amusant pour les enfants ou leurs parents à propos de la chirurgie pour retirer les aimants qui ont été avalés et qui se collent les uns aux autres à travers différentes parties des intestins, ou les problèmes physiques à long terme et les cicatrices internes qui peuvent être laissées.

«J’exhorte les parents à être conscients des dangers associés aux jouets magnétiques, mais en fin de compte, la seule façon de prévenir de futurs incidents est d’arrêter complètement la vente de ces articles.»

Les aimants avalés peuvent infliger des dommages horribles au tube digestif en coupant l’approvisionnement en sang de certaines parties du corps.

Les objets petits mais puissants ne mesurent que 6 mm de diamètre.

Un cas de la semaine dernière a laissé un garçon de 11 ans se battre pour sa vie à l’hôpital pour enfants de Birmingham. Il a avalé plusieurs aimants.

Ellis Tripp a subi deux interventions chirurgicales majeures et a dû se faire retirer cinq pouces de son intestin.

« Si les aimants ne répondent pas aux normes de sécurité, ils peuvent être très puissants et potentiellement mortels. »