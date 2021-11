Cela fait des siècles que les États-Unis contigus, l’ensemble des États, ont connu un « Big One » – un tremblement de terre d’une magnitude supérieure à 9,0. Le dernier enregistré était un tremblement de terre en 1700 avec une magnitude estimée à 9,0. C’était le long de la zone de subduction de Cascadia où la plaque Juan de Fuca plonge sous la plaque nord-américaine.

D’énormes tremblements de terre se produisent dans cette région parce que la plaque qui descend est généralement une croûte océanique, qui est froide et dense, ce qui signifie qu’elle peut se briser de manière brusque et soudaine.

Cependant, la croûte dense et froide qui s’enfonce peut se briser pendant une période beaucoup plus longue et entraîner initialement des déplacements sismiques et des tremblements.

La nature de la zone associe tout tremblement de terre à un autre événement destructeur : un tsunami.

Le tremblement de terre qui a frappé en 1700 a envoyé un tsunami à travers l’océan Pacifique jusqu’au Japon.

Les chercheurs s’attendent maintenant à un autre événement dans la zone de subduction de Cascadia, les chances que cela se produise dans les prochaines décennies explorées lors du court documentaire de NOVA PBS, « Le nord-ouest du Pacifique est dû à un tremblement de terre majeur ».

Wendy Bohon, géologue et spécialiste principale de la communication scientifique aux Incorporated Research Institutions for Seismology, a expliqué le processus derrière la façon dont un tsunami résulterait d’un tremblement de terre et a déclaré : « Vous avez une plaque qui plonge sous une autre, une section se verrouille et elle pousse une autre partie vers le haut.

« Lorsque la faille se rompt, lorsque la quantité de stress surmonte la friction, elle rebondit, ce qui soulève l’eau au-dessus d’elle et fait s’écouler cette eau dans toutes les directions.

« Et cette eau qui s’écoulait dans toutes les directions lors du tsunami. »

Les histoires orales du tremblement de terre et du tsunami qui ont frappé en 1700 suggèrent que beaucoup sont morts de l’événement.

L’eau a consommé une grande partie de la forêt et des terres proches de la mer, détruisant les habitations temporaires des populations autochtones.

Cependant, à l’époque, les Amérindiens utilisaient la terre différemment des colonisateurs, ne construisant aucune structure permanente et se déplaçant constamment à travers la région.

Maintenant, avec une population de millions de personnes et des structures conçues pour durer, les choses sont différentes.

L’écrasement des plaques dans la zone Cascadia pourrait provoquer des vagues de neuf mètres de haut.

Ces vagues auraient le potentiel de tuer immédiatement 11 000 personnes dans les États les plus proches de la mer et d’en blesser 26 000 autres, selon l’Agence fédérale de gestion des urgences.

Chris Goldfinger, professeur de géophysique à l’Oregon State University, a déclaré que la zone de Cascadia est encore plus dangereuse que la célèbre faille de San Andreas en Californie.

En 2018, il a déclaré à CNN : « Cascadia peut produire un tremblement de terre presque 30 fois plus énergique que le San Andreas pour commencer, puis il génère un tsunami en même temps, que le mouvement côte à côte du San Andreas peut ne fais pas.

« Vous allez avoir trois à cinq minutes de secousses, et si vous êtes habitué aux tremblements de terre en Californie, ils durent généralement 15 à 30 secondes et avant que vous ne soyez vraiment sûr de ce qui se passe, c’est terminé. »

Une analyse en 2016 a révélé qu’il y avait 43 tremblements de terre majeurs au cours des 10 000 dernières années dans la zone Cascadia.

Celles-ci étaient souvent sur toute la zone elle-même mais parfois sur de petites parties de celle-ci.

Puis, en novembre 2017, une étude menée par l’Université du Texas à Austin a révélé que la survenue de tremblements de terre et de tsunamis peut être liée à des sédiments compacts le long de grandes portions de la zone de subduction.

Il a constaté qu’il y avait plus de chances d’un grand séisme destructeur au large des côtes de Washington et du nord de l’Oregon que plus au sud le long de la zone de subduction.

L’auteur principal Shuoshuo Han a déclaré: « Nous avons observé des sédiments très compacts au large de Washington et du nord de l’Oregon qui pourraient supporter une rupture sismique sur une longue distance et à proximité de la tranchée, ce qui augmente à la fois les risques de tremblement de terre et de tsunami. »