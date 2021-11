Avertissement de trou noir alors qu’une gigantesque région cannibale de l’espace-temps dévore l’étoile hôte | Sciences | Nouvelles

Stefan Dreizler, un membre de l’équipe basé à l’Université de Göttingen en Allemagne, a déclaré : « La grande majorité ne peut être dévoilée que de manière dynamique.

La découverte marque également la première fois qu’un trou noir a été trouvé dans un jeune amas d’étoiles.

Selon l’équipe, comparer leur découverte à des systèmes plus anciens et plus matures pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre comment les trous noirs se développent.

Les astronomes ont utilisé les données obtenues par le Very Large Telescope dans le désert d’Atacama au Chili et l’instrument MUSE (Multi-Unit Spectroscopic Explorer).