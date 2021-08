Avertissement de trou noir : la Terre pourrait être engloutie par des dizaines de trous noirs dans la Voie lactée | Sciences | Nouvelles

in

Des chercheurs de l’Université de Harvard ont découvert que les trous noirs deviennent voyous lorsque leur galaxie hôte entre en collision avec une autre galaxie, généralement plus grande, et fait tomber le trou de son point central. Ils l’ont découvert en simulant la formation et le mouvement de trous noirs supermassifs sur des milliards d’années d’évolution universelle. Ils l’ont fait en exécutant une série de simulations cosmologiques dites « ROMULUS », en suivant les trajectoires des trous noirs errants.

Au début de chaque simulation, des trous noirs supermassifs ont été ensemencés en fonction des conditions locales de gaz – les corps se formant là où le gaz était pauvre en métal, dense (15 fois celui du seuil pour former une étoile) et chaud (à 9 500 – 10 000 Kelvin).

Dans la simulation, cela a conduit à des trous noirs errants avec une masse d’environ un million de fois celle du soleil.

Plus la galaxie est grande, plus elle est susceptible d’avoir détecté de trous noirs errants, les amas galactiques pouvant potentiellement en abriter des milliers.

Mais l’auteur de l’article et astrophysicien Angelo Ricarte a déclaré : « Ne vous inquiétez pas, les chances que nous rencontrions un trou noir supermassif errant sont extrêmement faibles.

“L’espace est si vaste que même lorsque deux galaxies contenant des centaines de milliards d’étoiles fusionnent, leurs étoiles ne se heurtent pas.”

Les preuves des observations indiquent que presque toutes les grandes galaxies ont un trou noir supermassif au centre de la galaxie.

Les trous noirs supermassifs sont des zones incroyablement denses au centre des galaxies avec des masses qui peuvent être des milliards de fois celles du soleil.

Ils agissent comme des points d’ancrage pour la masse tourbillonnante de gaz, de poussière, d’étoiles, de planètes et d’autres corps qui les entourent.

La Voie lactée s’articule autour d’une personne appelée Sagittaire A.

LIRE LA SUITE : L’université « Race et le cosmos » commence un cours sur l’espace éveillé

Le document a déclaré: “Nous nous attendons à des milliers de trous noirs errants dans les halos d’amas de galaxies”, ont écrit les chercheurs dans leur article.

« Localement, ces vagabonds représentent environ 10 % du budget de masse des trous noirs locaux une fois que les masses de graines sont prises en compte. »

Les chercheurs ont même déclaré que dans certaines galaxies primitives – il y a environ 12 milliards d’années – les trous noirs supermassifs errants pourraient même avoir dépassé et surpassé leurs homologues du centre galactique.