Avertissement de trou noir : les scientifiques sont « surpris » par une découverte inquiétante dans l’univers en expansion | Sciences | Nouvelles

Par conséquent, la masse d’un trou noir va croître dans un univers en expansion, et si l’expansion s’accélère – à cause d’une force mystérieuse appelée énergie noire – alors les trous noirs devraient également croître à un rythme de plus en plus rapide.

Gregory Tarlé, co-auteur de la recherche et professeur à l’Université du Michigan, a déclaré : « Je dois dire que je ne savais pas quoi penser au début.

« C’était une idée si simple, j’ai été surpris que cela fonctionne si bien. »

Bien qu’il ne s’agisse que d’une théorie à ce stade, les chercheurs pensent que leurs découvertes correspondent bien à notre compréhension actuelle de l’univers.

Le modèle n’entre pas en conflit avec nos modèles sur la façon dont les étoiles naissent, évoluent et meurent.