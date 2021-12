Avertissement de trou noir sur les régions de fusion les plus proches de l’espace-temps jamais trouvées | Sciences | Nouvelles

Découverts à l’aide du Very Large Telescope (VLT) de l’Observatoire européen austral (ESO), les trous noirs devraient entrer en collision dans 250 millions d’années. Les astronomes ont repéré la paire condamnée dans la galaxie NGC 7727 dans la constellation du Verseau, à environ 89 millions de kilomètres. En tant que tel, il s’agit de la paire de trous noirs supermassifs la plus proche jamais détectée par les astronomes de la Terre.

Les précédents détenteurs de records ont été confirmés à quelque 470 millions d’années-lumière, soit à 2 762 953 900 000 000 000 000 de milles.

NGC 7727 a longtemps été suspecté d’héberger une paire de trous noirs supermassifs mais ils ont jusqu’à présent échappé à toute détection.

Les trous noirs sont incroyablement difficiles à détecter car ils sont une région de l’espace-temps où la gravité est si forte que même la lumière ne peut s’échapper une fois prise dans leurs griffes.

Les scientifiques doivent plutôt déduire leur présence à partir de signatures de rayons X, de jets relativistes et du mouvement des étoiles et autres corps célestes affectés par leur gravité.

Les trous noirs NGC 7727 ont été détectés par l’astronome Karina Voggel de l’Université de Strasbourg.

Avec ses collègues, elle a examiné comment la gravité des trous noirs affectait les mouvements des étoiles autour d’eux.

Cela a permis aux astronomes de conclure que le noyau galactique abrite deux trous noirs supermassifs, l’un pesant 154 millions de fois plus que notre Soleil et l’autre pesant 6,3 millions de fois plus.

Les données ont ensuite été confirmées à l’aide d’observations du télescope spatial Hubble de la NASA.

Le Dr Voggel a déclaré: « C’est la première fois que nous trouvons deux trous noirs supermassifs aussi proches l’un de l’autre, moins de la moitié de la séparation du précédent détenteur du record. »

Le co-auteur de l’étude Holger Baumgardt, professeur à l’Université du Queensland, en Australie, a ajouté : « La petite séparation et la vitesse des deux trous noirs indiquent qu’ils vont fusionner en un seul trou noir monstre, probablement dans les 250 millions d’années à venir.

La découverte pourrait peut-être expliquer comment certains des plus grands trous noirs de l’univers se forment.

Les trous noirs supermassifs sont généralement décrits comme des trous noirs entre un million et un milliard de fois plus lourds que notre Soleil.

Le Sagittaire A*, par exemple, est estimé à environ quatre millions de fois plus lourd que le Soleil.

Le Dr Voggel a déclaré: « Notre découverte implique qu’il pourrait y avoir beaucoup plus de ces reliques de fusions de galaxies et qu’elles peuvent contenir de nombreux trous noirs massifs cachés qui attendent toujours d’être trouvés.

« Cela pourrait augmenter de 30% le nombre total de trous noirs supermassifs connus dans l’univers local. »

Les résultats ont été publiés dans la revue Astronomy & Astrophysics.