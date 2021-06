Avertissement de vaccin en Écosse alors que l’approvisionnement de Pfizer jab est «pressé» – Le ministre du SNP sonne l’alarme | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le secrétaire écossais à la Santé, Humza Yousaf, a écrit une lettre urgente à son homologue Matt Hancock et a demandé que davantage soit fait pour augmenter le nombre de doses au nord de la frontière. Avant un appel à quatre pays, M. Yousaf a admis que l’approvisionnement en vaccin Pfizer sera “particulièrement limité” au cours des prochaines semaines et a déclaré que davantage de doses étaient nécessaires pour “maintenir ou augmenter” le déploiement.

Le ministre du SNP a tiré la sonnette d’alarme à la suite de la décision des chefs de la santé de ne donner le vaccin Oxford-AstraZeneca qu’aux personnes de plus de 40 ans.

M. Yousaf a déclaré que l’appel du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) avait mis “une pression accrue” sur la disponibilité d’autres vaccins et “compressé” l’approvisionnement en vaccins Pfizer.

Le revers pourrait remettre en cause un objectif d’offrir une première dose à tous les adultes de 18 ans et plus d’ici fin juillet.

M. Yousaf a écrit : « En Écosse, à l’instar de nos homologues des quatre nations, nous travaillons dur vers l’objectif de fin juillet pour offrir les premières biches à toutes les personnes âgées de 18 ans et plus.

« Cela est devenu encore plus important alors que nous mettons en œuvre les ajustements du calendrier de doses définis par JCVI et déployons des itinéraires accessibles supplémentaires pour atteindre les communautés compte tenu de l’augmentation de la prévalence de la variante Delta.

“Je suis très clair sur le fait qu’il s’agit d’une course et nous devons donc faire absolument tout ce qui est en notre pouvoir pour accélérer nos efforts pour vacciner le plus de personnes possible.

« J’apprécie que nous fassions tous ce que nous pouvons à cet égard, mais je suis conscient que les récents changements de JCVI sur le rôle d’AstraZeneca, ont mis une pression accrue sur notre approvisionnement de Pfizer en particulier.

“Les dernières prévisions sur l’offre indiqueraient que Pfizer sera particulièrement tendu au cours des prochaines semaines et par conséquent le programme ne pourra pas accélérer autant que je le souhaiterais.”

Le chef de la santé du SNP a souligné que plus de 75% des plus de 18 ans ont maintenant reçu une première dose, avec plus de la moitié de la population adulte entièrement vaccinée.

M. Yousaf a salué les efforts du groupe de travail sur les vaccins et des départements commerciaux pour « travailler incroyablement dur pour maximiser les volumes de tous les approvisionnements, y compris Pfizer ».

Il a ajouté : « Nonobstant cela, je serais reconnaissant de discuter de ce qui pourrait être fait de plus pour augmenter encore l’offre disponible dans les semaines à venir afin de soutenir les efforts visant à exécuter le programme au rythme.

LIRE LA SUITE : Brexit LIVE : Faites ce que nous disons ou perdez votre accord commercial avec les États-Unis ! L’Irlande jubile

Elle a ajouté: “J’aimerais que nous en fassions plus, mais le facteur contraignant est l’offre.”

Mercredi, l’Écosse a enregistré son plus grand nombre de nouveaux cas de coronavirus en près de quatre mois.

Au total, 1 011 nouveaux cas de coronavirus ont été signalés, le nombre quotidien le plus élevé depuis le 17 février et 316 de plus que la veille.